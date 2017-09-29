AKHİSAR - FENERBAHÇE | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 7. haftasında bugün deplasmandar'la karşılaşacak. Son iki haftadave'ı yenerek çıkışa geçen sarı-lacivertliler, Manisa deplasmanında üst üste 3. galibiyetini alıp milli araya moralli girmek istiyor. Akhisar;ve'la birlikte sahasında puan kaybetmeyen üç takımdan biri. Ege temsilcisi evindeve'ü yendi.İki takım arasında ligde oynanan 10 maçta Fenerbahçe'nin1 maç eşitlikle bitti. Kanarya, son 3 maçta da mağlup ettiği rakibini deplasmandakiManisa 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelenin hakem kadrosu ve ilk 11'leri şu şekilde:20.0019 MAYISBülent YıldırımKameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Ekici, M. Topal, Ozan , Valbuena, Giuliano, JanssenLukac, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Soner, Sissoko, Larsson, Olcan, Serginho, Henrique