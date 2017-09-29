AKHİSAR - FENERBAHÇE | CANLI ANLATIM
Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Akhisar ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.
ÜÇ MAÇTIR YENİYOR
İki takım arasında ligde oynanan 10 maçta Fenerbahçe'nin 6-3 üstünlüğü var; 1 maç eşitlikle bitti. Kanarya, son 3 maçta da mağlup ettiği rakibini deplasmandaki 5 maçın 3'ünde yendi.
Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelenin hakem kadrosu ve ilk 11'leri şu şekilde:
SAAT: 20.00
STAT: 19 MAYIS
HAKEM: Bülent Yıldırım
FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Ekici, M. Topal, Ozan , Valbuena, Giuliano, Janssen
AKHİSAR: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Soner, Sissoko, Larsson, Olcan, Serginho, Henrique
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:56
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Başkan, Twitter'ını dondurdu!
Toplam 10
Yorum
K.maraş 61 Büyük Başkan acil olarak Bilic veya Ertuğrul Sağlam hocayı getir.arkana yaslan Başkanlığın keyfini çıkar
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YENECEĞİZ BAŞKAN
Toplam 18
Yorum
K.maraş 61 Sayın Başkanım seni seviyoruz. Ersun hocam da iyihoca ama kafası karışık TS faydası olmaz sizide bitirmeden gönderip geleceğe bakmalıyız.
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İŞTE TRABZON'U DEVİRME PLANI
Toplam 25
Yorum
Kenan Önemi varmı, ts yense ne olur, bjk yense ne olur, futbol yok, tepedekilerin hakemlerle uygıladıkları senaryo çok, yazık seyirciye...ts luyum
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