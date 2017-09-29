AĞIR FATURA
İşte cezalar: Genel sekreter Mahmut Uslu: Karşılaşma sonrası sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL. Yönetici Önder Fırat: Akredite olmadığı maçta hakem soyunma odası koridorunda yer alması ve hakeme yönelik hareketi nedeniyle toplam 4 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin TL.
İSMAİL KÖYBAŞI'NA 2 MAÇ
Direkt kırmızı kart gören İsmail Köybaşı: Rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç. Fenerbahçe: İhtar ve toplam 57 bin TL. Taraftar: Çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Kale Arkası Okul Açık üst A, B, C, D, E, F; Kale Arkası Okul Açık Alt J, K, L, M, N, O; Kale Arkası Migros Üst A, B, C, D, E, F; Kale Arkası Migros Üst A, B, C, D, E, F; Kale Arkası Migros Al J, K, L, M, N; Maraton Üst G, H; Fenerium Alt H, I bloka giriş yapan seyircilerin kartlarının bir maçlığına bloke edilmesi.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:12
-
YUSUF YAZICI İÇİN SERVET
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Yazıcı'yı sattırmayız. 200 milyon euro serbest kalma bedeli koyun. Sonra kapıyı çalan ona göre çalsın. Yazıcı satılık değil.
-
BRUMA SÜRPRiZi
Toplam 1
Yorum
medemir İyi bir yedek olur, bu şansı Galatasaray kullanmalı.
-
"KADIKÖY'DE BENİ ALKIŞLADILAR"
Toplam 37
Yorum
oktay sanki sen futbolcumuydun.Varlığın yokluğun belli değildi kim seni ne yapsın:)
AĞIR FATURA haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.