AĞIR FATURA

PFDK, F.Bahçe'ye derbi cezalarını açıkladı:



İşte cezalar: Genel sekreter Mahmut Uslu: Karşılaşma sonrası sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL. Yönetici Önder Fırat: Akredite olmadığı maçta hakem soyunma odası koridorunda yer alması ve hakeme yönelik hareketi nedeniyle toplam 4 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin TL.



İSMAİL KÖYBAŞI'NA 2 MAÇ

Direkt kırmızı kart gören İsmail Köybaşı: Rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç. Fenerbahçe: İhtar ve toplam 57 bin TL. Taraftar: Çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Kale Arkası Okul Açık üst A, B, C, D, E, F; Kale Arkası Okul Açık Alt J, K, L, M, N, O; Kale Arkası Migros Üst A, B, C, D, E, F; Kale Arkası Migros Üst A, B, C, D, E, F; Kale Arkası Migros Al J, K, L, M, N; Maraton Üst G, H; Fenerium Alt H, I bloka giriş yapan seyircilerin kartlarının bir maçlığına bloke edilmesi.