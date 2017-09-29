 AĞIR FATURA – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    AĞIR FATURA

    AĞIR FATURA
    PFDK, F.Bahçe'ye derbi cezalarını açıkladı:

    İşte cezalar: Genel sekreter Mahmut Uslu: Karşılaşma sonrası sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL. Yönetici Önder Fırat: Akredite olmadığı maçta hakem soyunma odası koridorunda yer alması ve hakeme yönelik hareketi nedeniyle toplam 4 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin TL.

    İSMAİL KÖYBAŞI'NA 2 MAÇ
    Direkt kırmızı kart gören İsmail     Köybaşı: Rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç. Fenerbahçe: İhtar ve toplam 57 bin TL. Taraftar: Çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Kale Arkası Okul Açık üst A, B, C, D, E, F; Kale Arkası Okul Açık Alt J, K, L, M, N, O; Kale Arkası Migros Üst A, B, C, D, E, F; Kale Arkası Migros Üst A, B, C, D, E, F; Kale Arkası Migros Al J, K, L, M, N; Maraton Üst G, H; Fenerium Alt H, I bloka giriş yapan seyircilerin kartlarının bir maçlığına bloke edilmesi.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
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