 ''VİDEO HAKEM OLSAYDI, BEŞİKTAŞ...'' – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    ''VİDEO HAKEM OLSAYDI, BEŞİKTAŞ...''

    ''VİDEO HAKEM OLSAYDI, BEŞİKTAŞ...''

    Asbaşkanı , Janssen, Neto ve Eljif Elmas'ın imza törenlerinin ardından flaş açıklamalarda bulundu.

    Bir basın mensubunun video hakem uygulaması Beşiktaş derbisinde olsaydı sonuç ne olurdu sorusuna; "Video hakem olsaydı Beşiktaş'ın şampiyonlukları da bu kadar olmazdı. En fazla hakemlerden zarar gören biziz. Video hakemden en çok karlı çıkacak kulüp de biz olurduk" dedi.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:27
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