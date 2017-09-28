''VİDEO HAKEM OLSAYDI, BEŞİKTAŞ...''
Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Janssen, Neto ve Eljif Elmas'ın imza törenlerinin ardından flaş açıklamalarda bulundu.
Bir basın mensubunun video hakem uygulaması Beşiktaş derbisinde olsaydı sonuç ne olurdu sorusuna; "Video hakem olsaydı Beşiktaş'ın şampiyonlukları da bu kadar olmazdı. En fazla hakemlerden zarar gören biziz. Video hakemden en çok karlı çıkacak kulüp de biz olurduk" dedi.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:27
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''VİDEO HAKEM OLSAYDI, BEŞİKTAŞ...''
Toplam 9
Yorum
flyer Yuh bu nasıl sallama böyle. Sen rüyanda kamyon devirip hakemle maç verdik mi sanıyorsun. gerçeklere gel uyan artık şekip sabah oldu.
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UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A ŞOK
Toplam 3
Yorum
dogan aferim uefa bari siz adil olun türkiyede adalet yok..
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 18
Yorum
dogan ne boş konuşuyorsun sen.. senin sinsi başkanın da sponsor anlaşmasında fb salamdı mı? yaşın kac senin 9 falan mı?
''VİDEO HAKEM OLSAYDI, BEŞİKTAŞ...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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