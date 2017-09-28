''VİDEO HAKEM OLSAYDI, BEŞİKTAŞ...''

Bir basın mensubunun video hakem uygulaması Beşiktaş derbisinde olsaydı sonuç ne olurdu sorusuna; "Video hakem olsaydı Beşiktaş'ın şampiyonlukları da bu kadar olmazdı. En fazla hakemlerden zarar gören biziz. Video hakemden en çok karlı çıkacak kulüp de biz olurduk" dedi.



