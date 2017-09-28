 ''TEK GOL ATMAYI BAŞARAMADIM'' – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    ''TEK GOL ATMAYI BAŞARAMADIM''

    ''TEK GOL ATMAYI BAŞARAMADIM''

    ’nın yıldız futbolcusu , kalecisi ’yi öve öve bitiremedi.

    Uruguaylı futbolcu, İspanyol basınına verdiği bir röportajda, en çok zorlandığı savunmacı ve kaleciyi itiraf etti.

    Ezeli rakip Real Madrid'in deneyimli savunmacısı Sergio Ramos'u en çok zorlandığı defans oyuncusu olarak gösteren Suarez, Malaga'dan sezon başı sarı-lacivertli ekibe giden Kamerunlu file bekçisi için "En çok zorlandığım kaleci . Kendisiyle karşı karşıya geldiğim maçlarda tek bir gol atmayı başaramadım" diye konuştu.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:41
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