''TEK GOL ATMAYI BAŞARAMADIM''
Barcelona’nın yıldız futbolcusu Luis Suarez, Fenerbahçe kalecisi Carlos Kameni’yi öve öve bitiremedi.
Uruguaylı futbolcu, İspanyol basınına verdiği bir röportajda, en çok zorlandığı savunmacı ve kaleciyi itiraf etti.
Ezeli rakip Real Madrid'in deneyimli savunmacısı Sergio Ramos'u en çok zorlandığı defans oyuncusu olarak gösteren Suarez, Malaga'dan sezon başı sarı-lacivertli ekibe giden Kamerunlu file bekçisi için "En çok zorlandığım kaleci Carlos Kameni. Kendisiyle karşı karşıya geldiğim maçlarda tek bir gol atmayı başaramadım" diye konuştu.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:41
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Q7, CEZASINI HAFİFLETTİ
Toplam 3
Yorum
KESKİNKALE Sporcu önce AHLAKLI olmalı , ahlak olmadan 1000 gol atsa ne olur BJK buna adamlık öğretsin
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ELMAS'A 5 YILLIK SÖZLEŞME!
Toplam 3
Yorum
mas belirlediğibedelin % 10 nu topçuya vermek zorunda
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CONTE'Yİ ARATMADI
Toplam 4
Yorum
KRAL ÇOK ALT SIRALARDA KALMIŞSINIZ SESİNİZ GELMİYORRRR
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