''TEK GOL ATMAYI BAŞARAMADIM''

Uruguaylı futbolcu, İspanyol basınına verdiği bir röportajda, en çok zorlandığı savunmacı ve kaleciyi itiraf etti.

Ezeli rakip Real Madrid'in deneyimli savunmacısı Sergio Ramos'u en çok zorlandığı defans oyuncusu olarak gösteren Suarez, Malaga'dan sezon başı sarı-lacivertli ekibe giden Kamerunlu file bekçisi için "En çok zorlandığım kaleci Carlos Kameni. Kendisiyle karşı karşıya geldiğim maçlarda tek bir gol atmayı başaramadım" diye konuştu.