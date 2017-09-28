 SOLDADO YEDEK GÜÇ – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    SOLDADO YEDEK GÜÇ

    SOLDADO YEDEK GÜÇ

    Forvette formasını Vincent Janssen'e kaptıran Roberto Soldado, tekrar kadroya girebilmek için büyük bir hırsla çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanlarda çalışkanlığıyla göz dolduran İspanyol forvet, Akhisar maçında da kulübede şans bekleyecek. Soldado, iki Vardar maçı ve ligde şans bulduğu 4 karşılaşmada gol atmayı başaramadı.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
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