SOLDADO YEDEK GÜÇ

Forvette formasını Vincent Janssen'e kaptıran Roberto Soldado, tekrar kadroya girebilmek için büyük bir hırsla çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanlarda çalışkanlığıyla göz dolduran İspanyol forvet, Akhisar maçında da kulübede şans bekleyecek. Soldado, iki Vardar maçı ve ligde şans bulduğu 4 karşılaşmada gol atmayı başaramadı.