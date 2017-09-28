 SERİ BOZULMASIN – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    SERİ BOZULMASIN

    SERİ BOZULMASIN

    Teknik direktör Aykut Kocaman iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, bunun sürmesi ve Beşiktaş galibiyetinin anlam kazanması için Akhisar’ı da yenmeleri gerektiğini söyledi

    Fenerbahçe'de Akhisar Belediyespor mesaisi sürüyor... Sarı-lacivertli futbolcular, Can Bartu Tesisleri'nde dün sabah gerçekleştirilen antrenmanda 3 grup halinde oynanan 5'e 2'nin ardından önce pas ve pres çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Futbolcuların hırsı ve neşesi dikkat çekerken, teknik direktör Aykut Kocaman öğrencileriyle yakından ilgilendi.

    AKHİSAR EVİNDE ETKİLİ
    Tecrübeli hoca, ligde son iki maçlarını kazanarak güzel bir ivme yakaladıklarını hatırlatarak bunu devam ettirmeleri gerektiğini söyledi. Oyuncularına gevşememeleri uyarısında bulunan Aykut Kocaman'ın, "Hem yakaladığımız çıkışı sürdürmek hem de Beşiktaş derbisinde aldığımız 3 puanın anlam kazanması için Akhisar'ı da mutlaka yenmeliyiz. Rakip evinde 3 maçını da kazandı. Çok dikkatli olmalı ve derbideki gibi hırslı ve gönülden oynamalıyız" dediği belirlendi.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
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