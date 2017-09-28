SAPANCA ÇIKARMASI
Başkan Aziz Yıldırım, dün Sapanca’ya giderek belediye başkanları ve iş adamları ile görüştü, burada yapılacak yeni tesisler için bilgi aldı. Ardından taraftarlarla bir araya geldi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde dostları ve bazı iş adamları ile bir araya geldi. Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan ve iş adamları ile kahvaltı yapan Yıldırım, ilk olarak kulübe kazandırılan Sapanca'daki arazi üzerinde incelemelerde bulundu. Başkan daha sonrasında beraberindeki heyet ile Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Sakarya BŞB Başkanı Zeki Toçoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Ziyarette Sapanca'daki arazi üzerinde yapılması planlanan tesis hakkında projenin detaylarını paylaşan Aziz Yıldırım, ziyaretin sonunda belediye başkanlarına Fenerbahçe forması hediye etti. Son olarak Sakarya Şubesi tarafından düzenlenen Hedef 1 Milyon Üye etkinliğinde üyelerimizle bir araya gelen Yıldırım organizasyonda üye taraftarlara projeler hakkında bilgiler verdi.
ESNAFLARI DA ZİYARET ETTİ
Yıldırım, ilçe merkezindeki ziyaretleri sırasında esnafları da unutmadı. Dükkanları gezen başkan, vatandaşlarla da sohbet etti. Yıldırım'a çevredekiler yoğun ilgi gösterdi.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:14
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
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