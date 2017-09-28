SAPANCA ÇIKARMASI

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde dostları ve bazı iş adamları ile bir araya geldi. Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan ve iş adamları ile kahvaltı yapan Yıldırım, ilk olarak kulübe kazandırılan Sapanca'daki arazi üzerinde incelemelerde bulundu. Başkan daha sonrasında beraberindeki heyet ile Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Sakarya BŞB Başkanı Zeki Toçoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette Sapanca'daki arazi üzerinde yapılması planlanan tesis hakkında projenin detaylarını paylaşan Aziz Yıldırım, ziyaretin sonunda belediye başkanlarına Fenerbahçe forması hediye etti. Son olarak Sakarya Şubesi tarafından düzenlenen Hedef 1 Milyon Üye etkinliğinde üyelerimizle bir araya gelen Yıldırım organizasyonda üye taraftarlara projeler hakkında bilgiler verdi.

ESNAFLARI DA ZİYARET ETTİ

Yıldırım, ilçe merkezindeki ziyaretleri sırasında esnafları da unutmadı. Dükkanları gezen başkan, vatandaşlarla da sohbet etti. Yıldırım'a çevredekiler yoğun ilgi gösterdi.