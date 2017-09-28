ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Fenerbahçe, yeni transferleri Vincent Janssen ve Luis Neto için imza töreni düzenledi.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:40
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''VİDEO HAKEM OLSAYDI, BEŞİKTAŞ...''
Toplam 9
Yorum
flyer Yuh bu nasıl sallama böyle. Sen rüyanda kamyon devirip hakemle maç verdik mi sanıyorsun. gerçeklere gel uyan artık şekip sabah oldu.
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UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A ŞOK
Toplam 3
Yorum
dogan aferim uefa bari siz adil olun türkiyede adalet yok..
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 18
Yorum
dogan ne boş konuşuyorsun sen.. senin sinsi başkanın da sponsor anlaşmasında fb salamdı mı? yaşın kac senin 9 falan mı?
ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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