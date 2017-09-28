 ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    ORMAN'DAN 'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ

    ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ

    , yeni transferleri Vincent Janssen ve Luis Neto için imza töreni düzenledi.

    İmza töreninde konuşan Asbaşkanı , dün açıklamalarda bulunan 'ın iddialarına yanıt verdi. Sarı-lacivertli yönetici, Orman'ın "Dünyadaki en iyi müslüman takım Beşiktaş" açıklamasına cevap verirken, "Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Kimin daha iyi Müslüman olduğuna kamuoyu karar verir. Biz devletimizin yanında milletimizin emrindeyiz. Her konuşmamızda 'yü lanetledik. Ben Fikret Orman'dan da bu konularda ortak bir dilde buluşmayı bekliyorum. Bu konulara da sorumlu bir yönetici olarak dillendirmesini ve fikirlerini sunmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:40
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