JOSEF VE ALİ MANKEN OLDU

Sarı -lacivertli takımın ön liberosu Josef de Souza ile Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın guardı Ali Muhammed, Kiğılı firmasının lansmanına katıldı. Nişantaşı'ndaki Room&Rumours'ta gerçekleştirilen organizasyonda Kiğılı'nın sonbahar- kış koleksiyonu tanıtıldı. Mankenlik yapan Josef ile Muhammed farklı tarzdaki şıklıkları ile dikkat topladı.