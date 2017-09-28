JOSEF VE ALİ MANKEN OLDU
Sarı -lacivertli takımın ön liberosu Josef de Souza ile Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın guardı Ali Muhammed, Kiğılı firmasının lansmanına katıldı. Nişantaşı'ndaki Room&Rumours'ta gerçekleştirilen organizasyonda Kiğılı'nın sonbahar- kış koleksiyonu tanıtıldı. Mankenlik yapan Josef ile Muhammed farklı tarzdaki şıklıkları ile dikkat topladı.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:13
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
JOSEF VE ALİ MANKEN OLDU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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