 JOSEF VE ALİ MANKEN OLDU – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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HEPSİ
    28 Eylül 2017, Perşembe
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    JOSEF VE ALİ MANKEN OLDU

    JOSEF VE ALİ MANKEN OLDU

    Sarı -lacivertli takımın ön liberosu Josef de Souza ile Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın guardı Ali Muhammed, Kiğılı firmasının lansmanına katıldı. Nişantaşı'ndaki Room&Rumours'ta gerçekleştirilen organizasyonda Kiğılı'nın sonbahar- kış koleksiyonu tanıtıldı. Mankenlik yapan Josef ile Muhammed farklı tarzdaki şıklıkları ile dikkat topladı.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:13
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