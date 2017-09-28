JANSSEN'İN DERSE İHTİYACI YOK!

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Janssen vatandaşı Persie'nin tam tersi bir performans sergiliyor. RvP sakatlığı nereniyle daha idmanlara bile çıkamazken, 23 yaşındaki Janssen ise takımı sırtlayan isimlerin başında geliyor. Özellikle Beşiktaş derbisindeki hırsıyla kırk yıllık Fenerbahçeli gibi oynayan genç yıldız, ligde görev aldığı 3 maçta 2 gol kaydetti; son 2 maçta da penaltı yaptırıp rakip savunmaları zor durumda bıraktı. Persie'nin "Benden bir şeyler öğrenebilir" dediği Janssen'in futbolu vatandaşını çoktan geride bırakmış durumda.