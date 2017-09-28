JANSSEN'İN DERSE İHTİYACI YOK!
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Janssen vatandaşı Persie'nin tam tersi bir performans sergiliyor. RvP sakatlığı nereniyle daha idmanlara bile çıkamazken, 23 yaşındaki Janssen ise takımı sırtlayan isimlerin başında geliyor. Özellikle Beşiktaş derbisindeki hırsıyla kırk yıllık Fenerbahçeli gibi oynayan genç yıldız, ligde görev aldığı 3 maçta 2 gol kaydetti; son 2 maçta da penaltı yaptırıp rakip savunmaları zor durumda bıraktı. Persie'nin "Benden bir şeyler öğrenebilir" dediği Janssen'in futbolu vatandaşını çoktan geride bırakmış durumda.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:12
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
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