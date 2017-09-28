 JANSSEN, NETO VE ELMAS İMZALIYOR – Fotomaç – 28 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    JANSSEN, NETO VE ELMAS İMZALIYOR

    JANSSEN, NETO VE ELMAS İMZALIYOR

    Yeni transferlerden Luis Neto, Vincent Janssen ve Eljif Elmas için bugün imza töreni düzenleniyor... Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek tören saat 13.00'te başlayacak. Transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan 3 oyuncu, basın mensuplarından gelecek sorulara da yanıt verecekler.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 06:41
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    JANSSEN, NETO VE ELMAS İMZALIYOR haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.