JANSSEN, NETO ELMAS İMZALIYOR

Yeni transferlerden Luis Neto, Vincent Janssen ve Eljif Elmas için bugün imza töreni düzenleniyor... Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek tören saat 13.00'te başlayacak. Transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan 3 oyuncu, basın mensuplarından gelecek sorulara da yanıt verecekler.