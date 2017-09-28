 İLK 11 İÇİN AKIL OYUNLARI – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    İLK 11 İÇİN AKIL OYUNLARI

    İLK 11 İÇİN AKIL OYUNLARI

    Hasan Ali ile Skrtel dün de takımla çalışmadı Kocaman, kadroda farklı seçenekler hazırlıyor

    Kadro sıkıntısı devam ediyor... Sakatlıkları tam olarak geçmeyen Hasan Ali Kaldırım ile Martin Skrtel dünkü idmanda da takımla birlikte çalışamadı. İki oyuncunun durumları bugünkü antrenmandan sonra netlik kazanacak. Josef de Souza ile Neto'nun da kart cezalısı olmaları teknik heyeti kadro konusunda zorluyor.

    TOPAL STOPERE
    AYKUT Kocaman, Skrtel ve Hasan Ali yetişmezse defansın göbeğinde yarın Mehmet Topal ile Neustadter'e görev verecek. İsla sol beke geçip, sağa Şener yerleşecek. Orta sahada ise Ozan'ın yanına Mehmet'in monte edilmesi bekleniyor. Önlerinde Giuliano olacak. Hücum hattında ise Valbuena, Alper ve Janssen yer alacak.

    Emre BOL

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:19
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