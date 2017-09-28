İLK 11 İÇİN AKIL OYUNLARI
Hasan Ali ile Skrtel dün de takımla çalışmadı Kocaman, kadroda farklı seçenekler hazırlıyor
Kadro sıkıntısı devam ediyor... Sakatlıkları tam olarak geçmeyen Hasan Ali Kaldırım ile Martin Skrtel dünkü idmanda da takımla birlikte çalışamadı. İki oyuncunun durumları bugünkü antrenmandan sonra netlik kazanacak. Josef de Souza ile Neto'nun da kart cezalısı olmaları teknik heyeti kadro konusunda zorluyor.
TOPAL STOPERE
AYKUT Kocaman, Skrtel ve Hasan Ali yetişmezse defansın göbeğinde yarın Mehmet Topal ile Neustadter'e görev verecek. İsla sol beke geçip, sağa Şener yerleşecek. Orta sahada ise Ozan'ın yanına Mehmet'in monte edilmesi bekleniyor. Önlerinde Giuliano olacak. Hücum hattında ise Valbuena, Alper ve Janssen yer alacak.
Emre BOL
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:19
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LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
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F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
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SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
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