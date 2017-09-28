İKİ YILDIZDAN ALİ PALABIYIK AÇIKLAMASI

İki yıldız, imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

İşte Janssen ve Neto'nun açıklamalarından satır başları...

JANSSEN: "GÜZEL BİR KULÜPTEYİM"

Janssen: "Burada olduğum için mutluyum. Güzel bir kulübe geldim. İmza atmadan da buranın büyük bir aile olduğunu söylemişlerdi. Böyle bir fırsatın önüme çıkmışsın olmasından dolayı mutluyum. Buraya hazır geldim, bu sezon ulaşmamız gereken hedefler var ve bu yolda devam ediyoruz. Fenerbahçe için görüştüğüm kişiler oldu. Buraya gelerek doğru bir karar verdiğimi görüyorum."

JANSSEN: "O ÇOCUĞA SARILMAK İSTEDİM"

Janssen: "Beşiktaş derbisinde oynuyorsunuz, maçta ikinci golü attınız ve büyük bir derbi oynadığınız farkındasınız. İkinci golden sonra kazandığımızı düşündüm. Belki doğru bir düşünce değildi ama bir rahatlama anıydı. Sonrasında kalemizde gol gördük. Golden sonra top toplayıcı çocuk beni gördü ve bana doğru geldi. Ben de ona sarılmak istedim. Derbi atmosferi harikaydı. Bir çok büyük statta oynadım ama hafta sonu gördüğüm atmosfer, kariyerimde gördüğüm en iyi atmosferdi."

JANSSEN: "KARİYERİMDE KUPA KAZANAMADIM AMA..."

Janssen: "Kariyerimde bir kupa sevinci yaşayamadım ama henüz 23 yaşındayım. Kariyerimin ilk yıllarında olduğumu düşünüyorum. Fenerbahçe'de kupa kazanmak istiyorum. Bunu, burada herkes istiyor. Zor olacak ama çok iyi bir takımız. Hazır ve hazır olduğumuzu göstermek zorundayız" dedi.

JANSSEN: "ALİ PALABIYIK'IN KARARLARI..."

Janssen: "Hakem kararlarıyla ilgili bir şeyler söylemenin anlamı yok. Hakem saha içerisinde en iyisini yapmaya çalışıyor. Saha içerisinde herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor."







NETO: "BÜYÜK BİR AİLENİN PARÇASIYIM"

Neto: "Fenerbahçe'ye gelmekten dolayı mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. Oldukça büyük bir ailenin parçasıyım. Soyunma odasında güzel bir hava ve atmosfer var. Futbola defansif orta saha olarak başladım. Bu nedenle ayaklarımı iyi kullanabiliyorum. Uzun boylu olduğum için küçükken bir hoca beni defansta oynattı ve bunu sevdim."

NETO: "ATMOSFERDEN HAKEM DE ETKİLENİR..."

Neto: "Bu tip karşılaşmaların ardından hakem konuşmak doğaldır. hakemi de etkileyecek bir atmosfer vardı. Böyle oyuncular sadece oyuncuları değil, hakemi de etkileyebilir. Ancak bu galibiyeti hakeme bağlamayalım, biz adil bir sonuç aldık."

NETO: "FERNANDAO KAFAMI KALDIRDI..."

Neto: "Kırmızı kart gördüğüm için memnun değilim. Ancak o faulü yapmak zorundaydım. Kırrmızı kart görecek olsam dahi golü engellemem gerekiyordu. Ayrıca maç 10'a 10 devam edecekti. Kırmızı kart gördüğüm an, her şeyin eşitlendiği bir andı. İyi bir ilk yarı oynuyorduk. Fernandao oyundan çıkarken yanıma geldi, kafamı kaldırdı ve öne doğru yürümemi sağladı. Maçtan sonra Fernandao'ya teşekkür ettim."