GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI!
Fransız yıldız, iki kulvarda 10 maçta 3 gol 4 asistle skora doğrudan katkı yaptı. Valbuena, maç başına kilit pas (3.3), şut pası (2.8) ve ceza alanında topla oynama (14.2) istatistiklerinde de ligin en iyilerinden.
33 yaşındaki ihtiyar delikanlı, gençlere taş çıkartan performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilere bedelsiz gelen Fransız oyuncu, birçok kilit istatistikte takımın en iyisi olarak dikkat çekiyor.
Valbuena, bu sezon iki kulvarda tamamı ilk 11'de 10 maça çıktı, toplam 3 gol 4 asistle skora 7 kez doğrudan katkı sağladı. Valbuena ligde de 3 gol 2 asistle oynadı.
HEDEFİ MİLLİ TAKIM
Fransız yıldız, maç başına 3.3 kilit pasla takımda ilk sırada yer alıyor. 6 maçta ceza alanına 71 top gönderen deneyimli oyuncu, ceza alanında topla oynamada maç başına 14.2 ile sadece Fenerbahçe'nin değil ligin de en iyisi konumunda. Valbuena, maç başına 2.8 şut pası ortalamasıyla da takımda lider, ligde ise ikinci sırada bulunuyor.
2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı formasını giymeyi hedefleyen yıldız oyuncunun, Didier Deschampsve yardımcılarınca takibe alındığı belirtiliyor.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:00
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KASASINI DOLDURDU
Toplam 4
Yorum
ŞahinFb Lütfen beyler siz kabzımala, çakar', kütahya'lıya yorumcumu diyorsunuz, sizler gerinizle yaparsanız daha alasını.Bjk'ımı Tbk edyrm Türk olrk
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''BÖYLE BİR ATMOSFER GÖRMEDİM!''
Toplam 5
Yorum
kardeş rıdvanı yorumcu yerine koyarak yorum yapana değmezdi ama neyse.
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GÜNEŞ, KARTAL'A İLKLERİ YAŞATIYOR!
Toplam 9
Yorum
portoyu yenen ilk türk takımı BJK Canım kardeşim sizin portoyu yendiğiniz maç özel maç hazırlık maçı resmi bir maç değil ilk kez resmi maçta yenen BEşiktaş oldu...
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