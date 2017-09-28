FENER'DE İŞLER YARIN TERSİNE DÖNEBİLİR

Ezeli rakibi Beşiktaş'ı Kadıköy'de yenerek şampiyonluk yarışında 'ben de varım' diyen Fenerbahçe'yi sıkıntı bastı.

3 OYUNCU CEZALI

Derbinin kazananı Kanarya'da, Neto ve İsmail kırmızı, Josef ise sarı kart görerek Akhisar maçında cezalı duruma düşmüştü.

2 OYUNCU KESİN YOK, 2 OYUNCUNUN OYNAMA ŞANSI ÇOK AZ!

Cezalı oyuncuların yanı sıra sakat olan Hasan Ali ve Robin van Persie'nin Akhisar maçında kesin olarak forma giyemeyecek olması, yine sakatlıkları bulunan Skrtel ve Dirar'ın durumlarının netleşmemesi ise Aykut Kocaman'ı kara kara düşündürüyor... Hasan Ali'in sakatlığı, İsmail Köybaşı'nın cezası nedeniyle Akhisar maçında forma giyemeyecek olması da sarı-lacivertlileri sol bek mevkinde sıkıntıya soktu.

STOPERDE DE ÇOK FAZLA SEÇENEK YOK

Sol bek mevkinde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de stoper mevkinde de büyük sorunlar var. Skrtel'in sakatlığında derbi maçta bu mevkide Neto ve Neustadter ikilisini sahaya süren tecrübeli çalıştırıcının, Akhisar maçında Neustadter'in yanında Mehmet Topal'a görev vermesi bekleniyor. Mehmet Topal'ın stopere çekilmesinin ardından Ozan'ı ön liberoda oynatacak Aykut Kocaman'ın, milli oyuncunun yanında ise Mehmet Ekici'ye şans tanıyacağı, sağ kanatta ise Alper Potuk oynatacağı gelen bilgiler arasında...