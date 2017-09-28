 Fenerbahçe sözleşmesini feshetti! – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    sözleşmesini feshetti!

    Fenerbahçe sözleşmesini feshetti!

    Kulübü, Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Amerikalı Pasör Carli Lloyd'un Milli Takım'da yaşadığı sakatlıktan dolayı sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiğini açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

    " Kadın Voleybol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında transfer ettiği Amerikalı Pasör Carli Lloyd'un Milli Takım'da yaşadığı sakatlıktan dolayı sözleşmesi karşılıklı olarak fesih edilmiştir.

    Carli Lloyd'a geçmiş olsun diyor, biran önce iyileşerek salonlara dönmesini temenni ediyoruz."

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:34
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