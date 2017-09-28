Fenerbahçe sözleşmesini feshetti!
Fenerbahçe Kulübü, Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferi Amerikalı Pasör Carli Lloyd'un Milli Takım'da yaşadığı sakatlıktan dolayı sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında transfer ettiği Amerikalı Pasör Carli Lloyd'un Milli Takım'da yaşadığı sakatlıktan dolayı sözleşmesi karşılıklı olarak fesih edilmiştir.
Carli Lloyd'a geçmiş olsun diyor, biran önce iyileşerek salonlara dönmesini temenni ediyoruz."
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:34
-
UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A ŞOK
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 trafoya kedi girmiştir oyunu soğutmak için kasıtlı yapıldığını bilmeyen yoktur inkar eden bjklidir SENIN GIBI KANIBOZUK ÖYLE DER ZATEN:) .
-
''VİDEO HAKEM OLSAYDI, BEŞİKTAŞ...''
Toplam 19
Yorum
futbol Bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçenin başına bir an evvel Ali Koç un gelip bu adamlardan Fenerbahçe ve Türk futbolunu kurtarmasını bekliyorum
-
''VİDEO HAKEM OLSAYDI, BEŞİKTAŞ...''
Toplam 19
Yorum
BBB Yüzüne baktım, hiç kızarmıyordu.!! İnsan olmadığı kanaatine vardım. Veyahut maske takmıştı.
Fenerbahçe sözleşmesini feshetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.