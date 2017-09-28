Fenerbahçe sözleşmesini feshetti!

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;



"Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında transfer ettiği Amerikalı Pasör Carli Lloyd'un Milli Takım'da yaşadığı sakatlıktan dolayı sözleşmesi karşılıklı olarak fesih edilmiştir.



Carli Lloyd'a geçmiş olsun diyor, biran önce iyileşerek salonlara dönmesini temenni ediyoruz."