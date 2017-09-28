FENERBAHÇE İZMİR'E GELDİ
Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe İzmir'e geldi.
Saat 20.00'de özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden sarı-lacivertliler, 21.00'de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ayak basarken, kafileyi az sayıda taraftar karşıladı. Başkan Aziz Yıldırım da kafileyle birlikte İzmir'e geldi. Fenerbahçeli futbolseverlerin "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" tezahüratında bulunması kısa süreli şok etkisi yarattı. Bazı taraftarlar ise Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu ve Fenerbahçe başkanıyla selfie çektirdi.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:11
-
Ali Güneş'ten Gökhan ve Caner'e gönderme!
Toplam 10
Yorum
Celal AFERIN EVLAT !
-
YENECEĞİZ BAŞKAN
Toplam 16
Yorum
Ali Osman Veziroğlu Başkan BJK maçını kazanmakta kazanmamakta Ersun hocayı Gönder Olmayacak duaya amin deme Biliç i Takımın başına getir huzura kavuş
-
Ali Güneş'ten Gökhan ve Caner'e gönderme!
Toplam 10
Yorum
Tarafsiz iNSAN SEVDIGINI SOVERMIS, Hala anlamadiysan birde bir resim çizeyim istersen.
FENERBAHÇE İZMİR'E GELDİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.