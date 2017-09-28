 FENERBAHÇE İZMİR'E GELDİ – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    FENERBAHÇE İZMİR'E GELDİ

    FENERBAHÇE İZMİR'E GELDİ

    Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe İzmir'e geldi.

    Saat 20.00'de özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden sarı-lacivertliler, 21.00'de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ayak basarken, kafileyi az sayıda taraftar karşıladı. Başkan Aziz Yıldırım da kafileyle birlikte İzmir'e geldi. Fenerbahçeli futbolseverlerin "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" tezahüratında bulunması kısa süreli şok etkisi yarattı. Bazı taraftarlar ise Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu ve Fenerbahçe başkanıyla selfie çektirdi.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:11
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