 Fenerbahçe ile Akhisarspor 11. randevuda – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    ile Akhisarspor 11. randevuda

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> ile Akhisarspor 11. randevuda

    ile , Süper Lig'de yarın 11. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geride kalan 10 maçta 6, Akhisarspor 3 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.

    Rekabetteki son 3 maçı kazanan sarı-lacivertlilerin 21 golüne, yeşil-siyahlılar 12 golle yanıt verdi.

    Akhisarspor'un Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda , rakibine Manisa'da 2-1, İstanbul'da da 2-0'lık skorlarla üstünlük kurdu.

    Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı 4-0 kazandı, şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Manisa'da yapılan müsabakada ise ev sahibi ekip 3-1 galip geldi.

    Manisa'da 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yapılan maçı Akhisarspor 2-0 kazandı. İstanbul'daki müsabakadan da Ege temsilcisi 2-1 galip ayrıldı.

    Kadıköy'de 2015-2016 sezonunun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 bitti, Manisa'da 3-0 Fenerbahçe kazandı.

    Geçen sezon ise Fenerbahçe, iki maçta da rakibine 3-1'lik skorlarla üstünlük kurdu.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:57
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