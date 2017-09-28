Fenerbahçe ile Akhisarspor 11. randevuda
Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 11. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 10 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 3 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 3 maçı kazanan sarı-lacivertlilerin 21 golüne, yeşil-siyahlılar 12 golle yanıt verdi.
Akhisarspor'un Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe, rakibine Manisa'da 2-1, İstanbul'da da 2-0'lık skorlarla üstünlük kurdu.
Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı 4-0 kazandı, şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Manisa'da yapılan müsabakada ise ev sahibi ekip 3-1 galip geldi.
Manisa'da 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yapılan maçı Akhisarspor 2-0 kazandı. İstanbul'daki müsabakadan da Ege temsilcisi 2-1 galip ayrıldı.
Kadıköy'de 2015-2016 sezonunun ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 bitti, Manisa'da 3-0 Fenerbahçe kazandı.
Geçen sezon ise Fenerbahçe, iki maçta da rakibine 3-1'lik skorlarla üstünlük kurdu.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:57
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GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI!
Toplam 3
Yorum
taraftar Atom Karınca sahada basmadık bırakmayan futbolcu takımda futbolcular hızlandığında kendini fazlaca gerçek Valbuenadan fazlası görebiliriz.
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SAVUNMADA BÜYÜK REVİZYON
Toplam 3
Yorum
salaklıığa bak okay ve durcia uyumuymuş,ulan okay zaten savunma oyuncusu değilki,HUBOCAN DURİCA 2 lisi olsun diye alındi.
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GENÇLERE TAŞ ÇIKARTTI!
Toplam 3
Yorum
ddedde iyi futbolcu onun gibi birde o bir kanatta olsaydı iyi olurdu.
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