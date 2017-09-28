"F.BAHÇE'YE GELME SEBEBİM..."
Fenerbahçe Kulübü, genç transferi Eljif Elmas için imza töreni düzenledi...
Janssen ve Neto'nun imzalarının ardından sarı lacivertli ekiple sözleşme imzalayan Eljif Elmas şunları söyledi:
"Burada olduğum için çok mutluyum. Başkanımıza, hocama, babama ve Hasan ağabeye teşekkür ederim. Fenerbahçe, benim için önemli bir kulüp. Bu yüzen buradayım. Çok iyi işler yapmak istiyorum. İnşallah şampiyon oluruz. Benim için Ocak'ta oynayacak olmak sorun değil. Gelmeden önce Aykut Kocaman ile telefonda konuştum. Her şeyin iyi olacağını söyledi. Antic, benim çok iyi arkadaşım oldu. Obradovic de çok iyi bir hoca. Antic, Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu anlattı. Benim için en iyisi olduğunu söyledi. Önceden de Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en iyisi olduğunu biliyordum"
Eljif Elmas'ın ardından söz alan yönetici Şekip Mosturoğlu ise genç yıldızın transferi ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.
Mosturoğlu şöyle konuştu:
"Önemli Avrupa kulüpleri Eljif Elmas'a talip oldu ve almaya yakındılar. Hasan Çetinkaya'nın bu transferde önemli bir rolü var. Babasının bu transferde büyük katkısı ve rolü oldu. Tarih onu yazacaktır."
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:57
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''VİDEO HAKEM OLSAYDI, BEŞİKTAŞ...''
Toplam 9
Yorum
flyer Yuh bu nasıl sallama böyle. Sen rüyanda kamyon devirip hakemle maç verdik mi sanıyorsun. gerçeklere gel uyan artık şekip sabah oldu.
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UEFA'DAN BEŞİKTAŞ'A ŞOK
Toplam 3
Yorum
dogan aferim uefa bari siz adil olun türkiyede adalet yok..
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 18
Yorum
dogan ne boş konuşuyorsun sen.. senin sinsi başkanın da sponsor anlaşmasında fb salamdı mı? yaşın kac senin 9 falan mı?
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