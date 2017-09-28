"F.BAHÇE'YE GELME SEBEBİM..."

Janssen ve Neto'nun imzalarının ardından sarı lacivertli ekiple sözleşme imzalayan Eljif Elmas şunları söyledi:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Başkanımıza, hocama, babama ve Hasan ağabeye teşekkür ederim. Fenerbahçe, benim için önemli bir kulüp. Bu yüzen buradayım. Çok iyi işler yapmak istiyorum. İnşallah şampiyon oluruz. Benim için Ocak'ta oynayacak olmak sorun değil. Gelmeden önce Aykut Kocaman ile telefonda konuştum. Her şeyin iyi olacağını söyledi. Antic, benim çok iyi arkadaşım oldu. Obradovic de çok iyi bir hoca. Antic, Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu anlattı. Benim için en iyisi olduğunu söyledi. Önceden de Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en iyisi olduğunu biliyordum"

Eljif Elmas'ın ardından söz alan yönetici Şekip Mosturoğlu ise genç yıldızın transferi ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Mosturoğlu şöyle konuştu:

"Önemli Avrupa kulüpleri Eljif Elmas'a talip oldu ve almaya yakındılar. Hasan Çetinkaya'nın bu transferde önemli bir rolü var. Babasının bu transferde büyük katkısı ve rolü oldu. Tarih onu yazacaktır."



