F.BAHÇE, KAP'A BİLDİRDİ!
Fenerbahçe Kulübü, Ziraat Bankası'ndan 60 milyon Dolar kredi çektiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile yapılan görüşmeler sonucunda onaylanan kredinin toplam tutarı 60 milyon ABD Doları'dır. Nihai vadesi Haziran 2023 olup 6 ayda bir taksitler halinde geri ödemesi yapılacak olan kredinin faiz oranı 6,75'dir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 08:24
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Q7, CEZASINI HAFİFLETTİ
Toplam 3
Yorum
KESKİNKALE Sporcu önce AHLAKLI olmalı , ahlak olmadan 1000 gol atsa ne olur BJK buna adamlık öğretsin
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ELMAS'A 5 YILLIK SÖZLEŞME!
Toplam 3
Yorum
mas belirlediğibedelin % 10 nu topçuya vermek zorunda
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CONTE'Yİ ARATMADI
Toplam 4
Yorum
KRAL ÇOK ALT SIRALARDA KALMIŞSINIZ SESİNİZ GELMİYORRRR
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