 F.BAHÇE, KAP'A BİLDİRDİ! – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    F.BAHÇE, KAP'A BİLDİRDİ!

    F.BAHÇE, KAP'A BİLDİRDİ!

    Kulübü, Ziraat Bankası'ndan 60 milyon Dolar kredi çektiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

    Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

    "T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile yapılan görüşmeler sonucunda onaylanan kredinin toplam tutarı 60 milyon ABD Doları'dır. Nihai vadesi Haziran 2023 olup 6 ayda bir taksitler halinde geri ödemesi yapılacak olan kredinin faiz oranı 6,75'dir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:24
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