ELMAS'A 5 YILLIK SÖZLEŞME!
Sarı-Lacivertli takımla bugün 5 yıllık sözleşme imzalayacak Eljif Elmas için yönetim 23 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli belirledi. 18 yaşındaki yıldız takımın en pahalı futbolcusu olacak...
YAŞI KÜÇÜK AMA DEĞERİ...
Makedon oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak F.Bahçe, sözleşmeye serbest kalma bedeli olarak 23 milyon Euro yazacak. Eljif bu rakamla Sarı-Lacivertli takımın en değerli oyuncusu olacak.
HERKESİN GÜVENİNİ KAZANDI
Yönetim ve Aykut Kocaman, Eljif Elmas'ın yeteneğine güveniyor. Sarı- Lacivertliler, Elmas'ın birkaç yıl içinde dünya futboluna damga vuracağı görüşünde hemfikir. Taraftarlar da ona hayran.
MAKEDON PAZARINA HÜCUM!
Makedon pazarına yönelen Fenerbahçe'nin Eljif Elmas gibi yetenekleri takip ettiği öğrenildi. Önümüzdeki yıllarda genç yeteneklerin Fenerbahçe'ye kazandırılacağı ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.
DEVLERİN GÖZÜ ELJİF ELMAS'TA
Fener'in genç yıldızı Eljif Elmas, Avrupa'nın dev kulüplerinin takibinde. Ancak, onu transfer edebilmek için en az 23 milyon Euro'yu gözden çıkarmak zorunda kalacaklar.
Takvim
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:00
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AATIF SAYESİNDE 8 KUPA KAZANDILAR
Toplam 2
Yorum
YİĞİDO Magazin proğramların da fink atıp Milli takımda oynayan yerli oyunculra ders olsun.Teşekkürlar atıf
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YENECEĞİZ BAŞKAN
Toplam 4
Yorum
tutkun61 Beşiktaşı kendi silahıyla yenmeliyiz.Onlara pas yaptırırsak gelir gol atarlar.Pas yaptırmayın çocuklar.Ortasahada basın top hep bizde kalsın
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GÖZÜM ÜSTÜNDE!
Toplam 13
Yorum
34 SON İKİ YILDIR TİYATRO OYNATIYORSUN HEPİMİZ SEYREDİYORUZ HERYIL EN AZ 15 PUAN HAKETMEDEN ALIYORSUNUZ SPOR AHLAKI BU MU
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