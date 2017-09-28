 ELMAS'A 5 YILLIK SÖZLEŞME! – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    ELMAS'A 5 YILLIK SÖZLEŞME!

    ELMAS'A 5 YILLIK SÖZLEŞME!

    Sarı-Lacivertli takımla bugün 5 yıllık sözleşme imzalayacak için yönetim 23 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli belirledi. 18 yaşındaki yıldız takımın en pahalı futbolcusu olacak...

    F.Bahçe genç yıldızı Eljif Elmas ile bugün resmi sözleşme imzalayacak. Oyuncunun 18 yaşına girmesine bekleyen Sarı-Lacivertliler daha önce Rabotnicki'ye 180 bin Euro ödeyerek futbolcunun 'gençlik' haklarını satın almıştı. Dün 18 yaşına basan Eljif için elini çabuk tutan yönetim bugün muradına eriyor.

    YAŞI KÜÇÜK AMA DEĞERİ...
    Makedon oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak F.Bahçe, sözleşmeye serbest kalma bedeli olarak 23 milyon Euro yazacak. Eljif bu rakamla Sarı-Lacivertli takımın en değerli oyuncusu olacak.

    HERKESİN GÜVENİNİ KAZANDI
    Yönetim ve Aykut Kocaman, 'ın yeteneğine güveniyor. Sarı- Lacivertliler, Elmas'ın birkaç yıl içinde dünya futboluna damga vuracağı görüşünde hemfikir. Taraftarlar da ona hayran.

    MAKEDON PAZARINA HÜCUM!
    Makedon pazarına yönelen Fenerbahçe'nin Eljif Elmas gibi yetenekleri takip ettiği öğrenildi. Önümüzdeki yıllarda genç yeteneklerin Fenerbahçe'ye kazandırılacağı ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    DEVLERİN GÖZÜ ELJİF ELMAS'TA
    Fener'in genç yıldızı , Avrupa'nın dev kulüplerinin takibinde. Ancak, onu transfer edebilmek için en az 23 milyon Euro'yu gözden çıkarmak zorunda kalacaklar.

    Takvim
    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:00
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