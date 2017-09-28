BIRAKIN GiDEYiM
Hollandalı golcü, devre arasında Feyenoord’a gitmek için alacaklarından vazgeçebileceğini söyledi; “Yarım sezonluk alacağımı bırakayım, bonservis bedeli talep etmeyin” dedi. Şimdi top yönetimde.
Transfer olduğu günden bu yana sürekli tartışmaların konusu olan, performansı beklentilerin çok altında kalan, sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Robin Van Persie'den yönetime ilginç bir talep geldi. Hollandalı oyuncunun sarı-lacivertli idareciler ile görüşüp ayrılmak istediğini söylediği bildirildi. Feyenoord, sezon başında tecrübeli forvet ile uzun süre ilgilenmiş ancak Fenerbahçe'nin istediği rakam nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. O dönemde RvP de ülkesine dönmek istediğini dile getiriyordu. Hatta ülke basınında "Robin devre arasında Feyenoord forması giyecek" haberleri yer alıyordu. Gelen haberlere göre Van Persie'nin sezonun ikinci yarısında Feyenoord'a dönmek için alacaklarının yarısını bırakmaya hazır olduğu kaydedildi.
KARARI BAŞKAN VERECEK
Sarı-lacivertli futbolcunun, "Ocak ayından itibaren sözleşmemin bitmesine 5 ay kalacak. O süre için alacaklarım kalsın. Feyenoord'a bonservis bedeli olmadan gideyim" teklifini yaptığı; yöneticilerin de konuyu başkanla konuşup kararı iletecekleri bildirildi. Persie'nin
sarı-lacivertli kulüpteki akıbeti birkaç gün içinde belli olacak. 2015-16'da geldiği Fenerbahçe'de o sezon teknik direktör Vitor Pereira ile tartışmaları, geçen yıl da sakatlıkları ile sorunlu adam haline gelen usta krampon, taraftarların sıkça tepkisini çekiyor.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:28
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Q7, CEZASINI HAFİFLETTİ
Toplam 3
Yorum
KESKİNKALE Sporcu önce AHLAKLI olmalı , ahlak olmadan 1000 gol atsa ne olur BJK buna adamlık öğretsin
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ELMAS'A 5 YILLIK SÖZLEŞME!
Toplam 3
Yorum
mas belirlediğibedelin % 10 nu topçuya vermek zorunda
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CONTE'Yİ ARATMADI
Toplam 4
Yorum
KRAL ÇOK ALT SIRALARDA KALMIŞSINIZ SESİNİZ GELMİYORRRR
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