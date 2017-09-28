BIRAKIN GiDEYiM

Transfer olduğu günden bu yana sürekli tartışmaların konusu olan, performansı beklentilerin çok altında kalan, sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Robin Van Persie'den yönetime ilginç bir talep geldi. Hollandalı oyuncunun sarı-lacivertli idareciler ile görüşüp ayrılmak istediğini söylediği bildirildi. Feyenoord, sezon başında tecrübeli forvet ile uzun süre ilgilenmiş ancak Fenerbahçe'nin istediği rakam nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. O dönemde RvP de ülkesine dönmek istediğini dile getiriyordu. Hatta ülke basınında "Robin devre arasında Feyenoord forması giyecek" haberleri yer alıyordu. Gelen haberlere göre Van Persie'nin sezonun ikinci yarısında Feyenoord'a dönmek için alacaklarının yarısını bırakmaya hazır olduğu kaydedildi.

KARARI BAŞKAN VERECEK

Sarı-lacivertli futbolcunun, "Ocak ayından itibaren sözleşmemin bitmesine 5 ay kalacak. O süre için alacaklarım kalsın. Feyenoord'a bonservis bedeli olmadan gideyim" teklifini yaptığı; yöneticilerin de konuyu başkanla konuşup kararı iletecekleri bildirildi. Persie'nin

sarı-lacivertli kulüpteki akıbeti birkaç gün içinde belli olacak. 2015-16'da geldiği Fenerbahçe'de o sezon teknik direktör Vitor Pereira ile tartışmaları, geçen yıl da sakatlıkları ile sorunlu adam haline gelen usta krampon, taraftarların sıkça tepkisini çekiyor.