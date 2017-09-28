Ali Kaya, Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Avrupa şampiyonu milli atlet Ali Kaya'yı transfer etti.
Avrupa Gençler Şampiyon Kulüpler Kupası'nda hem kızlar, hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertli kulüp, 3 bin metrede ve krosta Avrupa şampiyonlukları bulunan Ali Kaya'yı 2020 yılının sonuna kadar renklerine bağladı.
Fenerbahçe Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Atletizm şubesi olarak çok iyi bir yıl geçirdik. Ramil Guliyev'in yanı sıra Eda Tuğsuz, Özkan Baltacı gibi genç yeteneklerimiz de başarılı bir sezonu geride bıraktı. Kulüp olarak diğer branşlarda olduğu gibi atletizmde de hedefimiz, hep en iyisi olmak. Bu hedef doğrultusunda, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na mümkün olan en çok sayıda sporcu göndermek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ali de hedeflerimize çok uygun bir sporcu. Her iki taraf için de hayırlı bir transfer olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kenya asıllı milli atlet, ENKA Spor'da forma giyiyordu.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:44
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 63
Yorum
Düsseldorf'lu Başka çare yok ! Syn, Ali Koç ekibiyle gelinceye kadar herkes katlanmak zorunda !
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 63
Yorum
tufan Camurda debelenmek yakismiyor koskoca Fenerbahce camiasina.Fenerbahceli'ler mutlu olun,kazandiniz ama bu yonetim Fenerbahce'yi rezil ediyor
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İKİ YILDIZDAN ALİ PALABIYIK AÇIKLAMASI
Toplam 14
Yorum
Düsseldorf'lu Ögretmenin ögretmen oldugunu veya olamadıgını,, talebelerine bakarak anlarsınız !
Ali Kaya, Fenerbahçe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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