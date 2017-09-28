 AATIF SAYESİNDE 8 KUPA KAZANDILAR – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    AATIF SAYESİNDE 8 KUPA KAZANDILAR

    AATIF SAYESİNDE 8 KUPA KAZANDILAR

    Aatıf'ın Kilis'teki Şehit Sakıp Ortaokulu'na gönderdiği spor malzemeleri ile çalışan öğrenciler badmintonda bölge şampiyonu olurken, okullararası yarışmalarda da 8 kupa aldı. Beden eğitimi öğretmeni Fatih Durdu, eksik olan spor malzemeleri için Sivasspor'daki stajı sırasında tanıştığı Aatıf'ı arayıp yardım istediğini, Faslı'nın da gerekli malzemeleri gönderdiğini söyledi. Durdu, "Aatıf sayesinde çocukların spora bakışı değişti" dedi. Okulun spor salonuna Aatıf'ın ismi verildi.

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:16
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