AATIF SAYESİNDE 8 KUPA KAZANDILAR
Aatıf'ın Kilis'teki Şehit Sakıp Ortaokulu'na gönderdiği spor malzemeleri ile çalışan öğrenciler badmintonda bölge şampiyonu olurken, okullararası yarışmalarda da 8 kupa aldı. Beden eğitimi öğretmeni Fatih Durdu, eksik olan spor malzemeleri için Sivasspor'daki stajı sırasında tanıştığı Aatıf'ı arayıp yardım istediğini, Faslı'nın da gerekli malzemeleri gönderdiğini söyledi. Durdu, "Aatıf sayesinde çocukların spora bakışı değişti" dedi. Okulun spor salonuna Aatıf'ın ismi verildi.
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:16
-
LEIPZIG KARIŞTI!
Toplam 6
Yorum
AA biz değilde sen daha çok beklersin koçum. BABANIZ BEŞİKTAŞ.
-
F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 SIMDI BIRSEYI MERKA EDIYORUM SADECE AZIZ YILDIRIM TRANSFER ETMEK ISTESEYDIK HAZIRDA 100 MIL.DOLAR VAR DIYORDU BAKIYORUM 60 BULMUS BILE KREDI
-
SESSİZ DEVRİM!
Toplam 56
Yorum
Gerçek Hakemin verdigi iki penalti ile maçi aldiniz. Butun problemleriniz çozuldu zannetmeyin. Bu maratonda en zayif Istanbul takimi siz siniz.
AATIF SAYESİNDE 8 KUPA KAZANDILAR haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.