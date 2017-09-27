YILDIRIM'DAN TOÇOĞLU'NA ZİYARET
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ı makamında ağırladı. Serdivan’da bir tesis kurmayı planladıklarını belirten Yıldırım, "İnşallah kısa süre içerisinde proje detaylarını sizlerle de paylaşacağız. Sakarya’ya önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.
Serdivan'da bir tesis kurmayı planladıklarını belirten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "İnşallah kısa süre içerisinde proje detaylarını sizlerle de paylaşacağız. Sakarya'ya önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca Sakarya'ya bir de Fenerbahçelilerin bir araya geleceği ahşaptan Fenerbahçe Evi düşünüyoruz. Türkiye genelinde bu evleri yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Şehirlerin hayatında spor faaliyetleri her zaman olmalı. Sosyal açıdan bunlar çok önemli. Yoksa gençlerimiz başka yerlere yöneliyorlar. Spor kulüplerimiz içinde geçici çözümlerden ziyade kalıcı çözümlere yönelmek gerektiğini düşünüyorum. Kulüpleri ayakta tutmak için onları mal sahibi yapmak gerekiyor. Planlı olmak gerekiyor" diye konuştu.
Yıldırım'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmalarına başlayan Başkan Toçoğlu, "Bu yıl basketbolda aynı ligde yer alacağız. Sizleri de maça bekleriz. Avrupa Şampiyonunu ağırlamak bize mutluluk verir. Bu sezon maçlarımızı yeni salonumuzda oynayacağız. Salonumuzu lige hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Tadilat için ihalemiz tamamlandı. Sakarya'da basketbolu, Sakaryaspor'u seven çok. Herkes spordan yana. Takımlarımıza maddi açıdan sahip çıkılmasına da ihtiyacımız var. Kulüplerin sağlam bir yapı oluşturması şart" şeklinde konuştu.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:43
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FAİR PLAY RUHUNA YAKIŞMADI!
Toplam 67
Yorum
olmamış g.saray shalke maçında shalke forması giyen beşiktaşlılar gibi leipzig forması ile gitmeliydi g.saraylılar ayıp etmişler yabancısevicilere
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15 YIL ÖNCE DE...
Toplam 11
Yorum
latif şen o yakın mesafeden babel değil dedem bile atar o golü kameni iyi kaleci kedi gibi
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ORMAN'DAN KOCAMAN YORUMU: "ART NİYETLİ"
Toplam 9
Yorum
sigortacı "hazmetmek" çok zor be kardeş!...
YILDIRIM'DAN TOÇOĞLU'NA ZİYARET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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