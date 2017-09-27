 YILDIRIM'DAN TOÇOĞLU'NA ZİYARET – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    YILDIRIM'DAN TOÇOĞLU'NA ZİYARET

    YILDIRIM'DAN TOÇOĞLU'NA ZİYARET

    Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı , Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ’ı makamında ağırladı. Serdivan’da bir tesis kurmayı planladıklarını belirten Yıldırım, "İnşallah kısa süre içerisinde proje detaylarını sizlerle de paylaşacağız. Sakarya’ya önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

    Ziyarete Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay, Fenerbahçe Spor Kulübü Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay, Hedef 1 Milyon Üye Proje Sorumlusu Miraç Çam ve Fenerbahçe Spor Kulübü Sakarya Dernek Başkanı Zeki Bostancı katıldı.

    Serdivan'da bir tesis kurmayı planladıklarını belirten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı , "İnşallah kısa süre içerisinde proje detaylarını sizlerle de paylaşacağız. Sakarya'ya önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca Sakarya'ya bir de Fenerbahçelilerin bir araya geleceği ahşaptan Fenerbahçe Evi düşünüyoruz. Türkiye genelinde bu evleri yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Şehirlerin hayatında spor faaliyetleri her zaman olmalı. Sosyal açıdan bunlar çok önemli. Yoksa gençlerimiz başka yerlere yöneliyorlar. Spor kulüplerimiz içinde geçici çözümlerden ziyade kalıcı çözümlere yönelmek gerektiğini düşünüyorum. Kulüpleri ayakta tutmak için onları mal sahibi yapmak gerekiyor. Planlı olmak gerekiyor" diye konuştu.

    Yıldırım'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmalarına başlayan Başkan Toçoğlu, "Bu yıl basketbolda aynı ligde yer alacağız. Sizleri de maça bekleriz. Avrupa Şampiyonunu ağırlamak bize mutluluk verir. Bu sezon maçlarımızı yeni salonumuzda oynayacağız. Salonumuzu lige hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Tadilat için ihalemiz tamamlandı. Sakarya'da basketbolu, Sakaryaspor'u seven çok. Herkes spordan yana. Takımlarımıza maddi açıdan sahip çıkılmasına da ihtiyacımız var. Kulüplerin sağlam bir yapı oluşturması şart" şeklinde konuştu.
    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:43
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