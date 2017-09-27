'UZLAŞTIRMA' KARARI!

Milliyet'in haberine göre Savcı, Aziz Yıldırım ile Eyigüngör arasındaki vaka için bir 'Uzlaştırmacı' tayin edecek. Bu uzlaştırmacı da taraflarla iletişime geçerek onların arasını bulmaya çalışacak. Eğer taraflar uzlaşmayı kabul ederse Uzlaştırmacı'nın raporu üzerine savcı takipsizlik kararı verecek ve soruşturma açılmadan sonlanmış bulunacak. Ama taraflar uzlaşmazsa savcı dava açacak.

Zira dosyanın uzlaştırmaya gitmiş olması savcının elinde dava açmak için yeterli delil olduğunu gösteriyor. Soruşturmada iki tarafta hem müşteki hem davacı durumunda.

Aziz Yıldırım; Işık Eyigüngör için 'Bana vurdu, gözlüğümü kırıldı. Ayrıca maça usulsüz seyirci aldı.' diye şikayetçi. Eyigüngör de 'Aziz Yıldırım bana vurdu, darp etti' diye şikayetçi.



50 GÜN SÜRE VAR

Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 253. Maddesinde sayılan suçlara dair soruşturmalar tarafların talebine bağlı olmaksızın önce uzlaşmaya gidiyor. Yıldırım ve Eyigüngör'ün davası da bu kabilden.

Uzlaştırmacı 30 ile 50 gün içinde bu vakayı çözmek durumunda. Çözemezse dosya savcıya gidecek ve muhtemelen her iki taraf hakkında da dava açılacak.