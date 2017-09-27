USLU, FIRAT VE F.BAHÇE PFDK’DA
TFF Hukuk Kurulu, derbi sonrası sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle F.Bahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'yu PFDK'ya sevk etti. Asbaşkan Önder Fırat da koridorda hakeme yönelik sözlerinden dolayı ceza kuruluna sevk edildi. Kurul ayrıca sarı-lacivertli kulübü çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Kırmızı gören İsmail Köybaşı da tedbirli olarak PFDK'da.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:48
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
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Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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