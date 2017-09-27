 USLU, FIRAT VE F.BAHÇE PFDK’DA – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    USLU, FIRAT VE F.BAHÇE PFDK’DA

    USLU, FIRAT VE F.BAHÇE PFDK’DA

    TFF Hukuk Kurulu, derbi sonrası sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle F.Bahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'yu PFDK'ya sevk etti. Asbaşkan Önder Fırat da koridorda hakeme yönelik sözlerinden dolayı ceza kuruluna sevk edildi. Kurul ayrıca sarı-lacivertli kulübü çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Kırmızı gören İsmail Köybaşı da tedbirli olarak PFDK'da.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:48
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