ManU ya da Kanarya
Daily Express gazetesi, Arsenal’den ayrılma kararı alan Mesut Özil için iki seçenek olduğunu yazdı
Mesut Özil'in yeni sezonda Fenerbahçe forması giyebileceğine yönelik iddialar sürüyor. İngiliz basınında bu yönde çıkan söylentilere bir yenisi eklendi. Daily Express gazetesi, Arsenal'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Türk asıllı yıldızın Londra ekibinden ayrılmaya kesin kararlı olduğunu yazdı. Mesut'un büyük ihtimalle Manchester United'ı tercih edeceği, çocukluğunun takımı Fenerbahçe'ye gitmenin de kendisine cazip gelebileceği vurgulandı.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:32
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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