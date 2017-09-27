ManU ya da Kanarya

Mesut Özil'in yeni sezonda Fenerbahçe forması giyebileceğine yönelik iddialar sürüyor. İngiliz basınında bu yönde çıkan söylentilere bir yenisi eklendi. Daily Express gazetesi, Arsenal'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Türk asıllı yıldızın Londra ekibinden ayrılmaya kesin kararlı olduğunu yazdı. Mesut'un büyük ihtimalle Manchester United'ı tercih edeceği, çocukluğunun takımı Fenerbahçe'ye gitmenin de kendisine cazip gelebileceği vurgulandı.