Josef ve Dıxon podyuma çıktı
Fenerbahçe'nin sahadaki profesyonelleri bugün podyuma davetliydi.
Josef de Souza ve Ali Muhammed, Kiğılı'nın sınırları kaldıran lansmanına katıldı
Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı oyuncusu Ali Muhammed, Fenerbahçe resmi kıyafet sponsoru Kiğılı firmasının lansmanına katıldı.
Nişantaşı'ndaki Room and Rumours'ta gerçekleştirilen lansmanda Kiğılı Kreatif Direktörü Sayit Çakıcı imzalı sınırları kaldıran tasarımlar ile yepyeni koleksiyon Fenerbahçe'nin sporcularıyla birlikte tanıtıldı. Fenerbahçeli oyuncular; katılımcılyarla sohbet edip, müzik dinleyip, sonrasında ise sarı-lacivertli kulübün futbol, basketbol ve voleybol takımlarının giyim sponsoru Kiğılı için podyuma çıkarak destek oldu ve fotoğraf çekiminde yer aldılar.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:37
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"O HAKEMİ TAKİP EDECEĞİZ"
Toplam 21
Yorum
kartal yok artık
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İŞTE TERİM'İN İSTEDİĞİ RAKAM...
Toplam 2
Yorum
ne imparator ne imparator yaaa :)) uefa kupası bile haginin ..baska ?
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USTA’DAN YANAL’A DESTEK!
Toplam 13
Yorum
Yasin kapkar Takımın başına yılmaz vural gelsin bu takımı uçurur.süper lige en fazla takımı çıkartan hoca
Josef ve Dıxon podyuma çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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