 Josef ve Dıxon podyuma çıktı – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    Josef ve Dıxon podyuma çıktı

    Josef ve Dıxon podyuma çıktı

    Fenerbahçe'nin sahadaki profesyonelleri bugün podyuma davetliydi.

    Josef de Souza ve Ali Muhammed, Kiğılı'nın sınırları kaldıran lansmanına katıldı

    Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı oyuncusu Ali Muhammed, Fenerbahçe resmi kıyafet sponsoru Kiğılı firmasının lansmanına katıldı.

    Nişantaşı'ndaki Room and Rumours'ta gerçekleştirilen lansmanda Kiğılı Kreatif Direktörü Sayit Çakıcı imzalı sınırları kaldıran tasarımlar ile yepyeni koleksiyon Fenerbahçe'nin sporcularıyla birlikte tanıtıldı. Fenerbahçeli oyuncular; katılımcılyarla sohbet edip, müzik dinleyip, sonrasında ise sarı-lacivertli kulübün futbol, basketbol ve voleybol takımlarının giyim sponsoru Kiğılı için podyuma çıkarak destek oldu ve fotoğraf çekiminde yer aldılar.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:37
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