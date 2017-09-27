HER ŞEY SKRTEL’E BAĞLI

Fenerbahçe Akhisar maçının hazırlıklarına bir gün iznin ardından dün yeniden start verdi. Çalışmaya derbide sakatlanıp oyundan çıkan Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra tam olarak iyileşemeyen Martin Skrte katılmadı. Sakatlıkları süren Nabil Dirar ve Van Persie de idmanda yer almadı. Luis Neto, İsmail Köybaşı ve Josef de Souza ise cezalı ve Aykut Kocaman ilk 11'ini belirlemede zorlanıyor. Üç cezalının yanı sıra Dirar ile RvP, zorlu deplasmanda kesin yok. Hasan Ali ile Skrtel'de ise belirsizlik sürüyor.

Hasan Ali maçı yetişmezse, solda İsla'nın oynaması gündemde, sağ beke de Şener geçecek. Josef'in boşluğunu Mehmet Topal ile kapatmayı planlayan Aykut Kocaman, doktorlar Skrtel için "Oynaması riskli" raporu verirse Topal'ı stopere çekecek. Bu sefer de orta alan kurgusu değişecek. Ortada Ozan- Mehmet Ekici-Giuliano şans bulacak; Alper ise ileri ucun sağına monte edilecek.



