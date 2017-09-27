Gizli kahraman Ozan
Genç futbolcu sık sık eleştiriliyor ama istatistikleri tam tersini söylüyor! Q7, Pepe, Maicon, Kone gibi dünya yıldızlarını pek çok kulvarda geride bırakan Ozan, Kanarya’nın gizli kahramanı
Her fırsatta eleştiri oklarının hedefi olan Ozan Tufan istatistikleriyle eleştiri sahiplerini tekzip ediyor. Sarı-lacivertli futbolcu, 6 haftalık periyotta takımına 1 gol kazandırırken, sezonun öne çıkan isimlerinden çok daha iyi bir performans sergiledi. Top çalmada G.Saraylı Fernandao ile aynı oranı tutturan (2.8) Ozan, rakip ataklarını durdurmada ise Pepe, Maicon, Mariano kadar top kesti (0.8); 2 ortalama ile savunmadan top uzaklaştırma istatistiğinde de Maicon ve Caner'i geride bıraktı.
Genç futbolcu, atak başlatma konusunda da hiç fena değil... Hücum paslarda Rodridgues, Giuliano ve Sivas'ın 3 gollü forveti Kone kadar kilit pas (1.3) atan Ozan, Başakşehirli top cambazı Kerim Frei ve Bursalı Delarge'dan daha çok adam geçti: 1.3. Ozan, pas başarısında da yüzde 87.3 ortalama ile Babel, Quaresma ve Valbuena'nın önünde yer alıyor.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:13
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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