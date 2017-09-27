Gizli kahraman Ozan

Her fırsatta eleştiri oklarının hedefi olan Ozan Tufan istatistikleriyle eleştiri sahiplerini tekzip ediyor. Sarı-lacivertli futbolcu, 6 haftalık periyotta takımına 1 gol kazandırırken, sezonun öne çıkan isimlerinden çok daha iyi bir performans sergiledi. Top çalmada G.Saraylı Fernandao ile aynı oranı tutturan (2.8) Ozan, rakip ataklarını durdurmada ise Pepe, Maicon, Mariano kadar top kesti (0.8); 2 ortalama ile savunmadan top uzaklaştırma istatistiğinde de Maicon ve Caner'i geride bıraktı.

Genç futbolcu, atak başlatma konusunda da hiç fena değil... Hücum paslarda Rodridgues, Giuliano ve Sivas'ın 3 gollü forveti Kone kadar kilit pas (1.3) atan Ozan, Başakşehirli top cambazı Kerim Frei ve Bursalı Delarge'dan daha çok adam geçti: 1.3. Ozan, pas başarısında da yüzde 87.3 ortalama ile Babel, Quaresma ve Valbuena'nın önünde yer alıyor.