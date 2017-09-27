Geliyorum Gomis!
Vincent Janssen, Galatasaraylı Bafetimbi Gomis’e gözdağı verdi. Genç yıldız, maç başına kilit pas, adam geçme ve pozisyon alma gibi kulvarlarda rakibini solladı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Janssen, sarı-lacivertli formayla daha 3 maça çıkıp 200 dakika sahada kalmasına rağmen istatistikleri altüst etti. Son 2 haftada takımına 2 penaltı kazandıran Hollandalı futbolcu, pek çok kulvarda Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'i bile geride bıraktı!
23 yaşındaki forvet, oynadığı maç ve sahada kaldığı süreler baz alınarak yapılan değerlendirmelere göre mevkidaşını kilit pas, isabetli pas, adam geçme gibi istatistiklerde solladı. 2 gol atan Janssen, 7 gollü Gomis'e kilit pasta 1'e 0.8, adam geçme oranında 1.3'e 0.7, faul almada da 2'ye 0.5 üstünlük sağladı. topu kola y kaybetmi yor Genç futbolcu, olumlu pas oranlarında da 15.7 ortalama tutturdu.
Galatasaraylı oyuncu ise ancak 12.5'te kaldı. Pozisyon alma konusunda da rakibine göre daha az ofsaytta kaldı (2.5'e 1.3). Ayrıca Janssen (1.7), Gomis'e (2.3) oranla daha az top kaybı yaşadı.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:50
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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