Geliyorum Gomis!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Janssen, sarı-lacivertli formayla daha 3 maça çıkıp 200 dakika sahada kalmasına rağmen istatistikleri altüst etti. Son 2 haftada takımına 2 penaltı kazandıran Hollandalı futbolcu, pek çok kulvarda Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis'i bile geride bıraktı!

23 yaşındaki forvet, oynadığı maç ve sahada kaldığı süreler baz alınarak yapılan değerlendirmelere göre mevkidaşını kilit pas, isabetli pas, adam geçme gibi istatistiklerde solladı. 2 gol atan Janssen, 7 gollü Gomis'e kilit pasta 1'e 0.8, adam geçme oranında 1.3'e 0.7, faul almada da 2'ye 0.5 üstünlük sağladı. topu kola y kaybetmi yor Genç futbolcu, olumlu pas oranlarında da 15.7 ortalama tutturdu.

Galatasaraylı oyuncu ise ancak 12.5'te kaldı. Pozisyon alma konusunda da rakibine göre daha az ofsaytta kaldı (2.5'e 1.3). Ayrıca Janssen (1.7), Gomis'e (2.3) oranla daha az top kaybı yaşadı.