FENER'İN ELMAS'I
Dün 18’ine basan, yarın ise profesyonel sözleşme imzalanacak olan Makedon yıldız, sözleşmesine konacak 23 milyon euro’luk serbest kalma maddesi ile F.Bahçe’nin “en değerli” futbolcusu olacak
Fenerbahçe'nin, Avrupa'nın dev takımlarının elinden kaptığı Eljif Elmas'tan çok büyük beklentileri var. Dün 18'ine basan ve profesyonel sözleşme yapma hakkı kazanan Makedon futbolcu ile yarın 5 yıllık kontrat yapılacak. Kanar ya, geleceği parlak olan genç yıldıza büyük bir proje gözüyle bakıyor ve kimselere kaptırmak istemiyor. İşi sağlama alacak olan sarı-lacivertli yönetim, Eljif'in sözleşmesine tam 23 milyon euro'luk 'serbest kalma' maddesi koyacak. Eljif, bu imzayla bir anda Fenerbahçe'nin en değerli futbolcusu konumuna yükselecek.
BİR İHTİMAL DAHA VAR...
Fenerbahçe , Rabotnicki'ye 180 bin euro ödeyerek Eljif'in sadece "gençlik" haklarını satın almıştı. Yani oyuncu, 18'inden sonra geçerli olmak üzere istediği takıma imza atma hakkına sahipti. Şimdi bu tehlike ortadan kalktı. Zaten oyuncu bunu istemedi. Eljif, yarınki imzayla birlikte profesyonel olacak ve tüm hakları F.Bahçe'ye geçecek. FİFA, Eljif'e A takımda oynama izni verdi. Ancak FİFA'nın bildirimi, takım kadrolarının TFF'ye iletildiği son tarih olan 10 Eylül'den sonra yapıldığı için geçerliliği yok. Fenerbahçe'nin yine de TFF nezdinde girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. İzin çıkmaması halinde, değerini sadece birkaç ayda yaklaşık 27 misline çıkaran Eljif Elmas, ocak ayına kadar U21 takımı ile maçlara çıkacak.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:53
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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