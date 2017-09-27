 F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR! – Fotomaç – 27 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!

    F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!

    Fenherbahçe Kulübü, Ziraat Bankası'ndan 60 milyon Dolar kredi çektiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

    Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

    "T.C. Ziraat Bankas A.Ş. ile yapılan görüşmeler sonucunda onaylanan kredinin toplam tutarı 60 milyon ABD Doları'dır. Nihai vadesi Haziran 2023 olup 6 ayda bir taksitler halinde geri ödemesi yapılacak olan kredinin faiz oranı 6,75'dir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.