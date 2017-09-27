F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!

Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"T.C. Ziraat Bankas A.Ş. ile yapılan görüşmeler sonucunda onaylanan kredinin toplam tutarı 60 milyon ABD Doları'dır. Nihai vadesi Haziran 2023 olup 6 ayda bir taksitler halinde geri ödemesi yapılacak olan kredinin faiz oranı 6,75'dir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."