F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR!
Fenherbahçe Kulübü, Ziraat Bankası'ndan 60 milyon Dolar kredi çektiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"T.C. Ziraat Bankas A.Ş. ile yapılan görüşmeler sonucunda onaylanan kredinin toplam tutarı 60 milyon ABD Doları'dır. Nihai vadesi Haziran 2023 olup 6 ayda bir taksitler halinde geri ödemesi yapılacak olan kredinin faiz oranı 6,75'dir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:24
-
"O HAKEMİ TAKİP EDECEĞİZ"
Toplam 21
Yorum
kartal yok artık
-
İŞTE TERİM'İN İSTEDİĞİ RAKAM...
Toplam 2
Yorum
ne imparator ne imparator yaaa :)) uefa kupası bile haginin ..baska ?
-
USTA’DAN YANAL’A DESTEK!
Toplam 13
Yorum
Yasin kapkar Takımın başına yılmaz vural gelsin bu takımı uçurur.süper lige en fazla takımı çıkartan hoca
F.BAHÇE'YE 60 MİLYON DOLAR! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.