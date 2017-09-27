 BİLETLER 3 DAKİKADA BİTTİ – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    BİLETLER 3 DAKİKADA BİTTİ

    BİLETLER 3 DAKİKADA BİTTİ

    Süper Ligin 7. haftasının açılış maçında cuma günü saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda T.M. Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan 800 bilet 3 dakikada bitti.

    Karşılaşma biletleri misafir takım 70, Spil tribün 70, Maraton Akigo 75, Kapalı Tribün 80 ve VIP tribün 100 TL olmak üzere bugün saat 11.00'de Passolig üzerinde satışa çıktı. Fenerbahçe taraftarı için Gediz Kale Arkası doğu kısmında ayrılan 800 biletin 3 dakika içinde satıldığı bildirildi. Akhisarspor taraftar grubu Akigoların yoğun olarak bulunduğu Maraton Akigo Tribünü B Blok'ta ise biletlerin büyük bir bölümünün satıldığı öğrenildi.
    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:55
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