BİLETLER 3 DAKİKADA BİTTİ
Süper Ligin 7. haftasının açılış maçında cuma günü saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda T.M. Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan 800 bilet 3 dakikada bitti.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:55
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VODAFONE PARK'TA SKANDAL GÖRÜNTÜ!
Toplam 34
Yorum
fatih Kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum. Bir Beşiktaşlı olarak utanç duydum. Yazıklar olsun.
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BİLETLER 3 DAKİKADA BİTTİ
Toplam 1
Yorum
ŞÜKÜRLER OLSUN Bu başlangıç takımın kendine geldiğini gören taraftarlar maça basıyolar aykut hoca 2 ay önce 2 aya ihtiyacımız var demişti haklıymış
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NETO'DAN DERBİ YORUMU
Toplam 7
Yorum
FB li sayın bjk ,li geçen sene şampiyon olurken teknik diröktörünüzde dahil hakemde insan hata yapar diyordunuz şimdi ne oldu bir hakem hatasında
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