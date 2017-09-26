YENİ TRANSFERLERE İMZA TÖRENİ

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;



"Takımımızın yeni transferlerinden Luis Neto, Vincent Janssen ve Eljif Elmas'ın imza törenleri ve basın toplantıları 28 Eylül Perşembe günü saat 13.00'da gerçekleşecektir.



Futbolcularımızın katılacağı imza töreni, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecektir.



Basın mensuplarına duyururuz.





FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"