"WENGER'İ KASTETTİM"

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Beşiktaş derbisinin ardından gündeme damga vuran sözler sarfetmişti. Öne çıkan açıklamalarından biri Beşiktaş Başkanı Fikret Orman için söylediği, "Arsen Orman" ifadesiydi. Çok tartışılan bu sözün ardından eleştirilen Uslu, Beyaz Futbol'a o ifadesi ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Ortalığın ayağa kalktığını belirten F.Bahçeli yönetici, "Evet, o lafı söyledim. Yalan mı? Kendisi değil mi, 'Takımın bütün oyuncularını ben seçiyorum, tek tek ilgilenip karar veriyorum' diyen. Ben de o yüzden Arsene Wenger'den yola çıkıp, 'Arsen Orman' dedim. Sir Alex Ferguson mı deseydim?" vurgusunu yaptı.

MAHKEMEYE VERSİNLER!

Uslu'nun açıklamasında öne çıkan diğer sözler ise şöyle: "Beşiktaş Kulübü beni mahkemeye veriyormuş, versinler. Suç teşkil eden ne demişim? İstedikleri kadar mahkemeye versinler. Caner maçtan önce gidip, tribünleri tahrik ediyor, hareket yapıyor. Tribünleri galeyana getiriyor. Ondan sonra maç çığırından çıkıyor. Negredo'nun pozisyonunda '4.5 metre ofsayt var' dedim. Abartarak söyledim ki, bazı şeyler anlaşılsın. Geride kalan 6 haftaya bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hakemlerin ne kadar kötü olduğunu anlatmak istedim."