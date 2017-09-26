 "VOLKAN BENİM RAKİBİM DEĞİL..." – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    "VOLKAN BENİM RAKİBİM DEĞİL..."

    "VOLKAN BENİM RAKİBİM DEĞİL..."

    Kaleyi kapan Kameni, “Volkan benim rakibim değil, kaptanım. Ona büyük saygı duyuyorum, o da bana destek veriyor” şeklinde konuştu...

    'de Volkan Demirel'den eldivenleri kapan Carlos Kameni, derbideki başarılı performansıyla takımının galibiyetine büyük katkı yaptı. Giderek kaleye ısınan 33 yaşındaki file bekçisi, kaptanla rekabetinden şimdilik galip çıkmış gibi görünürken, devamlılığının süreceğini söyledi. KAMERUNLU kaleci, "Volkan süper kariyeri olan üst düzey bir isim ve bizim kaptanımız.

    O her şeyden önce iyi bir Fenerbahçeli ve bana da sahip çıkıyor. Ona saygım büyük, benim iyi olmamı istiyor. İkimiz de ortak bir değer için hareket ediyoruz" dedi. Kameni, başlarda takımda kendini misafir gibi hissettiğini, şimdilerde ise yeni hayatına alıştığını sözlerine ekledi.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:53
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