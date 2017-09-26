"VOLKAN BENİM RAKİBİM DEĞİL..."
Kaleyi kapan Kameni, “Volkan benim rakibim değil, kaptanım. Ona büyük saygı duyuyorum, o da bana destek veriyor” şeklinde konuştu...
Fenerbahçe'de Volkan Demirel'den eldivenleri kapan Carlos Kameni, derbideki başarılı performansıyla takımının galibiyetine büyük katkı yaptı. Giderek kaleye ısınan 33 yaşındaki file bekçisi, kaptanla rekabetinden şimdilik galip çıkmış gibi görünürken, devamlılığının süreceğini söyledi. KAMERUNLU kaleci, "Volkan süper kariyeri olan üst düzey bir isim ve bizim kaptanımız.
O her şeyden önce iyi bir Fenerbahçeli ve bana da sahip çıkıyor. Ona saygım büyük, benim iyi olmamı istiyor. İkimiz de ortak bir değer için hareket ediyoruz" dedi. Kameni, başlarda takımda kendini misafir gibi hissettiğini, şimdilerde ise yeni hayatına alıştığını sözlerine ekledi.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:53
-
''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
-
''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
-
ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
"VOLKAN BENİM RAKİBİM DEĞİL..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.