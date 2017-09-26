 VODAFONE PARK ETKİSİ – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    VODAFONE PARK ETKİSİ

    VODAFONE PARK ETKİSİ

    'in İngilizce Twitter sayfası, maçı devam ettiği sırada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

    , Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci hafta maçında sahasında Leipgiz'i konuk etti. Beşiktaş, Babel'in golüyle 12. dakikada 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

    Bu golden birkaç dakika sonra kulübünün İngilizce Twitter hesabı ilginç bir paylaşım yaptı. Vodafone Park'ta Beşiktaş taraftarının yarattığı atmosfere atıf yapılan paylaşımda "Yalnızca geride değiliz aynı zamanda kulaklarımız sesten sağır oldu" ifadeleri kullanıldı.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:18
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