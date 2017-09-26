VODAFONE PARK ETKİSİ
Leipzig'in İngilizce Twitter sayfası, Beşiktaş maçı devam ettiği sırada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Bu golden birkaç dakika sonra Leipzig kulübünün İngilizce Twitter hesabı ilginç bir paylaşım yaptı. Vodafone Park'ta Beşiktaş taraftarının yarattığı atmosfere atıf yapılan paylaşımda "Yalnızca geride değiliz aynı zamanda kulaklarımız sesten sağır oldu" ifadeleri kullanıldı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:18
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ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
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Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
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Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
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JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
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