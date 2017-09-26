 Ülker: Böylesi bir emelim yok – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    Ülker: Böylesi bir emelim yok

    Ülker: Böylesi bir emelim yok

    Mayıs 2018'deki kongrede Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacagı iddia edilen Murat Ülker, bu konuda ilk kez konustu. Ülker yaptıgı açıklamada, "Hayata böylesi bir emelim yok" dedi. Ali Koç'un karsısına güçlü bir listeyle çıkmak isteyen Yıldırım'ın, Ferit Sahenk'i de listesine almaya çalıstıgı birçok habere yansımıstı.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:36
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