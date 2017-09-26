Ülker: Böylesi bir emelim yok
Mayıs 2018'deki kongrede Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacagı iddia edilen Murat Ülker, bu konuda ilk kez konustu. Ülker yaptıgı açıklamada, "Hayata böylesi bir emelim yok" dedi. Ali Koç'un karsısına güçlü bir listeyle çıkmak isteyen Yıldırım'ın, Ferit Sahenk'i de listesine almaya çalıstıgı birçok habere yansımıstı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:36
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
Ülker: Böylesi bir emelim yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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