Ülker: Böylesi bir emelim yok

Mayıs 2018'deki kongrede Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacagı iddia edilen Murat Ülker, bu konuda ilk kez konustu. Ülker yaptıgı açıklamada, "Hayata böylesi bir emelim yok" dedi. Ali Koç'un karsısına güçlü bir listeyle çıkmak isteyen Yıldırım'ın, Ferit Sahenk'i de listesine almaya çalıstıgı birçok habere yansımıstı.