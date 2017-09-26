Aykut Kocaman, derbi öncesinde oyuncularını, 'rakibe ceza sahası önünde ve içinde sut çekme imkanı verilmemesi' yönünde uyarmıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe savunmasının doğru açıyı verdirmemesi nedeniyle 11 suttan sadece 2 isabet buldu. Siyah-beyazlıların ortalama sut boyu ise 17.8 metreydi. Uyarılarının ise yaramasından memnun kalan Kocaman, "Rakibe doğru sut seçimi tanımadık, maçta bu bizim adımıza en başarılı islerimizden biriydi. Giderek gelistigimiz açık" dedi.

DAHA DA GELİŞMELİYİZ

Futbollarına deger kata kata ilerlediklerini vurgulayan sarı-lacivertli hoca, "Puan kaybettigimiz maçlarda rakibe ceza sahası çevresinde ve içinde çok fazla son top sansı veriyorduk. Bu durum canımızı yaktı. En çok gelistirmemiz gereken sey tam da buydu. Hatalarımızı azalta azalta yürüyoruz. Galibiyetten çok, bizi sevindiren husus bu. Ancak dogru isler yapsak da savunma yönümüzü daha da yukarılara tasımalıyız" ifadelerine yer verdi.

O SÖZCÜK 'KİBİR'MİS

Aykut Kocaman, derbi sonrası açıklamasında, "Beşiktaş'ın özgüveni hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlar nedeniyle çok yüksekti. Aslında bir başka kelime daha var ama onu söyleyemem" demişti. O kelimenin 'kibir' olduğu öğrenildi. Lig Radyo'ya konuşan gazeteci Atilla Gökçe, "Kocaman'la görüştüm. 'Özgüven' yerine 'kibir' sözcüğünü kullanacakmış ama Beşiktaş'a saygısından dolayı kullanmamış" dedi.