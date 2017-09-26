SESSİZ DEVRİM!
Ligin ilk haftası Göztepe’den beraberlikle dönen F.Bahçe’nin patronu aradan geçen sürede takıma kademeli olarak 7 yeni oyuncu monte etti. Derbi zaferiyle rüştünü ispatlayan Kocaman, “Tek eksiğimiz biraz daha uyum” dedi.
SESSİZ SEDASIZ ADIM ADIM BÜYÜK DEVRİM
Kocaman inandığı kadrodan en doğru 11'i oluşturmak için tüm transferlerin ve sakatların dönmesini bekledi. Ve ilk haftadan ligin 6'ncı haftasına dek sessiz sedasız büyük bir devrim gerçekleştirdi. Bu devrimin farkına varabilmek için Göztepe maçında lige başlanan 11 ve Beşiktaş derbisindekikadroyu karşılaştırmak en doğrusu olacak. İki maçın 11'lerinde 7 farklı oyuncu var. Kameni, Neto, Hasan, Ozan, Giuliano, Mehmet Ekici ve Janssen kademeli olarak takıma katıldı ve Fenerbahçe'de değişim başladı.
U21 KULÜBESİ GİTTİ, YILDIZLAR ŞANS BEKLİYOR
Değişim sadece sahada değil U21 takımı görüntüsündeki yedek kulübesinde de zenginlik yarattı. Beşiktaş derbisinde Janssen'in arkasında Soldado ve Fernandao bekliyordu. İlk haftadaki Göztepe maçında ise hazır olmayan Van Persie oynuyor, kulübede Ahmethan bulunuyordu. Bu hızlı değişim Aykut Kocaman'ın istediği futbolu oynatması konusunda elini çok rahatlattı. Kocaman şimdi yakın çevresine, "Tek eksiğimiz biraz daha uyum. Bu olunca mükemmel olacağız" diyor.
SOL BEK ŞİLİLİ ISLA'YA EMANET
Derbiyi kazanan F.Bahçe'de Neto ve İsmail'in cezasının yanı sıra aynı bölgedeki Skrtel ve Hasan'ın sakatlıkları düşündürüyor. Her iki ismin cumaya kadar iyileşmesi ve Akhisar maçında forma giymesi bekleniyor. Ancak teknik heyet her ihtimale karşı B planını hazırlamış durumda. Skrtel yetişmezse Topal stopere çekilecek. Hasan Ali'nin görev yapamaması durumunda ise daha önce sol bek olarak görev yapmış olan Isla bu bölgede görevlendirilecek ve Şener sağ bek olacak.
KOÇ'A İLK DESTEK İZMİR'DEN
F.Bahçe'de 2018 Mayıs ayındaki kongre öncesi başkan adaylığını açıklayan Ali Koç'a İzmir'den destek geldi. İzmir, F.Bahçeliler Derneği yaptığı açıklamada, "Kulübümüze yıllardır hizmet eden başkanımız sayın Aziz Yıldırım'a teşekkür ederek sayın Ali Koç'u destekleyeceğimizi paylaşmak isteriz" denildi.
Sabah
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 08:39
-
"ANA AVRAT KÜFÜR YEDİK"
Toplam 10
Yorum
bjkli hocam sen bakma bunlara düne kadar şenol hocam kurtar bizi milli takım elden gitti diye ağlıyorlardı
-
"ANA AVRAT KÜFÜR YEDİK"
Toplam 10
Yorum
seko allah var yalan söyleyemem sen her maçta yanda küfür ediyorsun kusura bakma ama sen küfürbazsın
-
"ANA AVRAT KÜFÜR YEDİK"
Toplam 10
Yorum
rumuz hep farklı bir algının içine girecek şekilde,ileri dönemleri işaret eden açıklamalarda bulun. hakem sizi niçin tribüne gönderdi sayın hocam?
SESSİZ DEVRİM! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.