 "REKABETİ SEVİYORUM" – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    "REKABETİ SEVİYORUM"

    "REKABETİ SEVİYORUM"

    Sezon fırtına girip geçirdiği sakatlık sonrası iki lig maçını kaçıran Alper Potuk, yavaş yavaş formunu buluyor. Alanya ve Beşiktaş maçlarında sonradan oyuna giren yıldız futbolcu, "Yüzde yüz kapasiteye ulaşmam için biraz daha zamana ve maç oynamaya ihtiyacım var" şeklinde konuştu. Alper, her mevkide birçok alternatif olduğunu, rekabetten ise çekinmediğini belirtirken, "Fenerbahçe kazansın, ben hep yedek oturayım" dedi.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:40
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