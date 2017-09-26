"REKABETİ SEVİYORUM"
Sezon fırtına girip geçirdiği sakatlık sonrası iki lig maçını kaçıran Alper Potuk, yavaş yavaş formunu buluyor. Alanya ve Beşiktaş maçlarında sonradan oyuna giren yıldız futbolcu, "Yüzde yüz kapasiteye ulaşmam için biraz daha zamana ve maç oynamaya ihtiyacım var" şeklinde konuştu. Alper, her mevkide birçok alternatif olduğunu, rekabetten ise çekinmediğini belirtirken, "Fenerbahçe kazansın, ben hep yedek oturayım" dedi.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:40
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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