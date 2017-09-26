O TARAFTARA GÖZALTI ŞOKU

Van'da eğitim gören çocuklar için Beşiktaş derbisi öncesi yaptığı şovla para toplayan Fenerbahçe taraftarının, maç sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı. Karşılaşma öncesi yardım kampanyası başlatan sarı-lacivertli taraftarın, müsabaka sırasında taşkınlık yaptığı ve bu yüzden maç boyunca karakolda tutulduğu belirtildi.