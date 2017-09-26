 O TARAFTARA GÖZALTI ŞOKU – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    O TARAFTARA GÖZALTI ŞOKU

    O TARAFTARA GÖZALTI ŞOKU

    Van'da eğitim gören çocuklar için Beşiktaş derbisi öncesi yaptığı şovla para toplayan Fenerbahçe taraftarının, maç sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı. Karşılaşma öncesi yardım kampanyası başlatan sarı-lacivertli taraftarın, müsabaka sırasında taşkınlık yaptığı ve bu yüzden maç boyunca karakolda tutulduğu belirtildi.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:19
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