NETO'DAN DERBİ YORUMU

Beşiktaş maçında kırmızı kart gören isimlerden biri olan Luis Neto, ülkesi Portekiz'de derbiyle ilgili soruları yanıtladı. Besiktas'ın Cenk ile buldugu tehlikeli pozisyonda rakibine yaptıgı müdahale sonrası oyun dısı kalan Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi, "Rakibimden topu kapmak için hamle yaptım ama pozisyon faulle sonuçlandı. Müdahalem olmasa belki pozisyon gol olabilirdi. Yine de Türkiye'deki ilk derbimde kırmızı kart gördügüm için üzgünüm. Takım olarak iyi mücadele ettigimiz karsılasmada 3 puanı da sonuna kadar hak ettigimizi düsünüyorum" sözlerini sarfetti.