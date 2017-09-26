NETO'DAN DERBİ YORUMU
Fenerbahçe’nin tecrübeli stoperi, kırmızı kart gördüğü Beşiktaş maçıyla ilgili Portekiz’de konuştu
Beşiktaş maçında kırmızı kart gören isimlerden biri olan Luis Neto, ülkesi Portekiz'de derbiyle ilgili soruları yanıtladı. Besiktas'ın Cenk ile buldugu tehlikeli pozisyonda rakibine yaptıgı müdahale sonrası oyun dısı kalan Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi, "Rakibimden topu kapmak için hamle yaptım ama pozisyon faulle sonuçlandı. Müdahalem olmasa belki pozisyon gol olabilirdi. Yine de Türkiye'deki ilk derbimde kırmızı kart gördügüm için üzgünüm. Takım olarak iyi mücadele ettigimiz karsılasmada 3 puanı da sonuna kadar hak ettigimizi düsünüyorum" sözlerini sarfetti.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 02:19
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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