İŞTE GRUPTA SON DURUM
Beşiktaş'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda ikinci hafta maçları sonrası lider değişmedi.
Gruplara Porto galibiyeti ile başlayan Beşiktaş, ikinci hafta Vodafone Park'ta Leipzig'i 2-0'la geçti ve puanını 6'ya yükseltti. İlk hafta evinde Monaco ile 1-1 berabere kalan Leipzig ise 1 puanla 3. haftaya giriyor.
İlk hafta Beşiktaş'a yenilen Porto ise Monaco deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçların ardından Beşiktaş'ın zirveye yerleştiği grupta, Porto 3 puanla 2. sırada yer aldı. Leipzig ve Monaco ise 1'er puanla 3. ve 4. sıraları paylaşıyor.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:53
-
ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
-
Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
-
JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
İŞTE GRUPTA SON DURUM haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.