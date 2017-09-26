 ISLA'DAN BABEL'E GEÇİT YOK – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    ISLA'DAN BABEL'E GEÇİT YOK

    ISLA'DAN BABEL'E GEÇİT YOK

    Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki, derbide Beşiktaş'ın etkili ismi Ryan Babel'i resmen kilitledi. İsla, siyah-beyazlı oyuncu ile girdiği 4 mücadelenin 4'ünü de kazandı. Giuliano'nun sağ kanat oynama alışkanlığı olmadığı için hücumda da kendi kanadından oyun kurucu rolünü üstlenen başarılı futbolcu, teknik heyetin takdirini topladı.

    Aykut Kocaman'ın, sağ çizgide görev vermesine rağmen sürekli içeri kat eden Giuliano'yu ise, "İyi bir maç çıkardın ama senden ne istiyorsam tam da onu yap. Çünkü seni zaman zaman sağ kanatta kullanacağım" diyerek uyardığı öğrenildi.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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