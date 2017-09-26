ISLA'DAN BABEL'E GEÇİT YOK
Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki, derbide Beşiktaş'ın etkili ismi Ryan Babel'i resmen kilitledi. İsla, siyah-beyazlı oyuncu ile girdiği 4 mücadelenin 4'ünü de kazandı. Giuliano'nun sağ kanat oynama alışkanlığı olmadığı için hücumda da kendi kanadından oyun kurucu rolünü üstlenen başarılı futbolcu, teknik heyetin takdirini topladı.
Aykut Kocaman'ın, sağ çizgide görev vermesine rağmen sürekli içeri kat eden Giuliano'yu ise, "İyi bir maç çıkardın ama senden ne istiyorsam tam da onu yap. Çünkü seni zaman zaman sağ kanatta kullanacağım" diyerek uyardığı öğrenildi.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:58
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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