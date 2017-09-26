Gurur duydum
RvP, “Bir Hollandalı olarak seninle gurur duyuyorum. Sahanın kahramanıydın” diyerek tebrik ettiği Janssen için, “O büyük bir futbolcu. Sahada Beşiktaş’ı yıkan adamdı” ifadelerini kullandı
Robin van Persie, derbide F.Bahçe'nin en etkili ismi olan vatandaşı Vincent Janssen'i göklere çıkardı. RvP'nin, "Bir Hollandalı olarak seninle gurur duyuyorum. Sahanın kahramanıydın. Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçtin" diyerek Janssen'i kutladığı vurgulandı.
Van Persie, maçtan önce de derbinin atmosferi konusunda uyarıp yapması ve yapmaması gerekenleri anlattığı Janssen'in derbide "büyüleyici" bir performans sergilediğini belirtirken, "O gerçekten büyük bir futbolcu. Beşiktaş'ı yıkan adamdı. Hep doğru yerlerde duruyor, doğru koşular yapıyor, rakipleri şaşırtıyor.
Böyle oynamaya devam ederse F.Bahçe'ye daha çok maç kazandırır" dediği belirtildi. Janssen, Hollanda Milli Takımı'nda yedek oturttuğu, iyileşse bile F.Bahçe'deki kaderi de farklı olmayacak gibi duran Van Persie ile saha dışında çok iyi arkadaş olduğu, takıma uyum sürecinde tecrübeli meslektaşından büyük destekler aldığı vurgulandı. Bu arada Tottenham taraftarları, Janssen'i F.Bahçe'ye kiralık göndermenin büyük hata olduğunu sosyal medyadan bir kez daha gündeme taşıdı.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:56
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
ty sen uykunu alamamışsın daha da ondan :)
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''SALDIRGAN BİR TAKIM!''
Toplam 13
Yorum
şampiyon fb siz anca en çok gol yeme rekorunu kırarsınız bjk:0 liverpool:8 ahahhahah
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ARDA TURAN YİNE KADROYA ALINMADI!
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Bunun bir haber değeri yok.Yerine oynayacak çok iyi oyuncular var.Bu kadroya girmesi düşünülemez.
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