Gurur duydum

Robin van Persie, derbide F.Bahçe'nin en etkili ismi olan vatandaşı Vincent Janssen'i göklere çıkardı. RvP'nin, "Bir Hollandalı olarak seninle gurur duyuyorum. Sahanın kahramanıydın. Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçtin" diyerek Janssen'i kutladığı vurgulandı.

Van Persie, maçtan önce de derbinin atmosferi konusunda uyarıp yapması ve yapmaması gerekenleri anlattığı Janssen'in derbide "büyüleyici" bir performans sergilediğini belirtirken, "O gerçekten büyük bir futbolcu. Beşiktaş'ı yıkan adamdı. Hep doğru yerlerde duruyor, doğru koşular yapıyor, rakipleri şaşırtıyor.

Böyle oynamaya devam ederse F.Bahçe'ye daha çok maç kazandırır" dediği belirtildi. Janssen, Hollanda Milli Takımı'nda yedek oturttuğu, iyileşse bile F.Bahçe'deki kaderi de farklı olmayacak gibi duran Van Persie ile saha dışında çok iyi arkadaş olduğu, takıma uyum sürecinde tecrübeli meslektaşından büyük destekler aldığı vurgulandı. Bu arada Tottenham taraftarları, Janssen'i F.Bahçe'ye kiralık göndermenin büyük hata olduğunu sosyal medyadan bir kez daha gündeme taşıdı.