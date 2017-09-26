 GOLCÜ OYUNCU ŞAŞIRTTI! – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    GOLCÜ OYUNCU ŞAŞIRTTI!

    GOLCÜ OYUNCU ŞAŞIRTTI!

    Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu , yaşadığı sakatlığın ardından hızlı formuna kavuşuyor. Yeni sezondaki görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor.

    Brezilyalı golcü, sakatlık sürecinde aldığı kilolardan tamamen kurtuldu.

    Sezona 105 kiloyla başlayın golcü futbolcu, yaklaşık 15 kilo vererek ideal kilosuna ulaşmayı başardı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken , fizik kondisyon açısından oynamaya hazır duruma geldi. Teknik heyet, Fernandao'yu zamanla takıma monte etmeyi planlıyor.

    HAZIRLIKLAR SÜRDÜ
    Sarı-lacivertliler deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

    Fenerbahçe, Akhisarspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:47
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