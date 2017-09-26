GOLCÜ OYUNCU ŞAŞIRTTI!
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Fernandao, yaşadığı sakatlığın ardından hızlı formuna kavuşuyor. Yeni sezondaki görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor.
Brezilyalı golcü, sakatlık sürecinde aldığı kilolardan tamamen kurtuldu.
Sezona 105 kiloyla başlayın golcü futbolcu, yaklaşık 15 kilo vererek ideal kilosuna ulaşmayı başardı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken Fernandao, fizik kondisyon açısından oynamaya hazır duruma geldi. Teknik heyet, Fernandao'yu zamanla takıma monte etmeyi planlıyor.
HAZIRLIKLAR SÜRDÜ
Sarı-lacivertliler deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Fenerbahçe, Akhisarspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 14:47
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"VİDEO HAKEM OLSA BEŞİKTAŞ KAYBETMEZDİ"
Toplam 84
Yorum
TARIK FENERİ TEBRİK EDERİM HAVASINI İNDİRDİ BİRİLERİNİN
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ŞENOL GÜNEŞ'TEN 'HAKEME KÜFÜR' AÇIKLAMASI
Toplam 42
Yorum
BBB Duyan raporuna yazar demişim beyini idrak eden arkadaş. Önce okuduğunu anla..Sen koro halinde stadda edilen küfürlere, yöneticine bak!!
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Bruma'dan Beşiktaş'a övgü
Toplam 5
Yorum
dost hayal dünyasında yaşamayalım gerçekleri görelim Hakem gördüğünü çaldı ortalığı daha fazla bulandırmayalım
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